Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 7 yaralı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silopi ilçesinde öğle saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2'si silahla olmak üzere toplam 7 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silopi ve Cizre'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde yapılan incelemede; bir tabanca, bir pompalı tüfek, çok sayıda boş kovan ile kartuşlar ele geçirildi. Diğer yandan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı