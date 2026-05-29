Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış

Hatay'da uyuşturucu madde etkisindeki babasının öldürdüğü Poyraz'la ilgili kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Kurban Bayramı'nın birinci gününde yaşanan olayda cani babanın 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp parçalara ayırdığı ortaya çıktı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Çamaltı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde Kurban Bayramı'nın birinci günü kan donduran bir olay yaşandı. Muhammet Emin Tortuk, boşanma aşamasındaki eşinin evi terk etmesinin ardından 3 yaşındaki evladı Poyraz'ı canice katletti. Cinayetle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar ise kan dondurdu.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ SONRASINDA PARÇALADI

Olay, 27 Mayıs tarihinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Muhammet Emin Tortuk, boşanma aşamasındaki eşi evi terk ettikten sonra 3 yaşındaki evladı Poyraz Yetkin Tortuk ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olan baba Tortuk, bilinmeyen nedenden dolayı evladını önce boğarak öldürdü sonra uzuvlarını kesti. 

ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP BABASININ YANINA GİTTİ

Canice evladını katleden baba Tortuk, kaldığı binadan kaçarak babasının evinin bulunduğu Kösrelik Mahallesi'ne gitti. Evladının şüpheli hareketleri üzerine büyük baba, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi. İhbar üzerine baba Tortuk'un evine giden polis ekipleri, Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, 3 yaşındaki Poyraz'ın cansız bedenini görünce zaman kaybetmeden baba Tortuk'u saklandığı evde yakaladı. 

ANNE İSTANBUL'DAYKEN ÖĞRENDİ

Kocasıyla boşanma aşamasında olan anne Cansu Tortuk, İstanbul'a gittiği esnada evladının öldürüldüğü haberini alınca geri döndü. Otopsi işlemlerinin ardından 3 yaşındaki Poyraz'ın cenazesi, Antakya ilçesi Güldüren Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Evladının cenazesinde gözyaşlarına boğulan anne Tortuk, gözyaşları içerisinde evladını defnetti.

BABA TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yakaladığı baba Tortuk, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
