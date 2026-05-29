Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City hakkında, Chelsea maçında yaşanan ayrımcı tezahüratlar nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu soruşturma başlattı. Federasyon, kulübün taraftar davranışlarını önlemede yetersiz kaldığını savunurken, Hull City’nin 2 Haziran’a kadar savunmasını sunması gerekiyor.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Futbol Federasyonu’nun (FA) başlattığı soruşturmayla gündeme geldi. Federasyon, şubat ayında Chelsea ile oynanan karşılaşmada yaşanan tribün olayları nedeniyle sarı-siyahlı kulüp hakkında resmi inceleme başlattı. Kulübün, yöneltilen suçlamalara ilişkin savunmasını 2 Haziran Salı gününe kadar federasyona sunması gerekiyor.

Hull City’nin sahasında Chelsea’ye 4-0 mağlup olduğu FA Kupası karşılaşması, skorun önüne geçen tribün olaylarıyla dikkat çekmişti. Karşılaşmanın ilk yarısında tribünlerden yükselen ayrımcı tezahüratlar üzerine stat hoparlörlerinden taraftarlara uyarı anonsları yapılmıştı. Yaşanan olayların ardından güvenlik güçleri ve kulüp yetkilileri inceleme başlatırken, ayrımcı söylemlerde bulunduğu iddia edilen 4 kişi gözaltına alınmıştı.

FA’DAN KULÜBE SUÇLAMA

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan iddianamede, Hull City’nin taraftarlarının davranışlarını önlemede yetersiz kaldığı öne sürüldü. Federasyon, kulübün cinsel yönelimi hedef alan, saldırgan ve hakaret içerikli tezahüratların engellenmesi konusunda gerekli tedbirleri alamadığını savundu.

CHELSEA PRIDE'DAN SERT TEPKİ

Olaylara ilişkin en sert açıklamalardan biri Chelsea’nin resmi LGBTİ+ taraftar grubu Chelsea Pride’dan geldi. Yapılan açıklamada, Chelsea taraftarlarının homofobik tezahüratların hedefi olduğu belirtilirken, Hull City’nin yaptığı anonslar ve güvenlik önlemlerinin önemli olduğu ancak yaşananların kabul edilemez olduğu ifade edildi. Açıklamada, "2026 yılında hâlâ bu tür tezahüratların statlarda duyuluyor olması futbol adına bir yüz karasıdır" ifadelerine yer verildi.

HULL CITY'NİN SAVUNMASI BEKLENİYOR

FA tarafından başlatılan soruşturmanın ardından gözler Hull City yönetimine çevrildi. Kulübün, federasyonun yönelttiği suçlamalara karşı vereceği savunmanın ardından süreçle ilgili nihai kararın açıklanması bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

aman ne şok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Turkiyede duymadın tabi.

yanıt0
yanıt0

