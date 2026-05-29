Alkışlar Kante'ye! Yine binlerce beğeni aldı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kampına katıldı. Lüks bir araçla kampa gelen deneyimli orta sahanın sergilediği mütevazı tavırlar futbolseverlerden büyük beğeni topladı.

DÜNYA KUPASI KAMPINA KATILDI

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası hazırlık kampına katılmak üzere tesislere geldi. Fransız futbolcunun kampa gelişi sırasında kaydedilen görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

LÜKS ARAÇTAN İNDİ, TAVIRLARI KONUŞULDU

Kampa lüks bir araçla gelen Kante'nin, araçtan indikten sonra sergilediği sakin ve mütevazı tavırlar övgü topladı. Dünya futbolunun en başarılı orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen yıldız futbolcunun gösterişten uzak davranışları, birçok futbolsever tarafından takdir edildi.

SADECE FUTBOLUYLA DEĞİL KARAKTERİYLE DE TAKDİR TOPLUYOR

Kariyeri boyunca alçakgönüllü kişiliğiyle ön plana çıkan N'Golo Kante, saha içindeki performansının yanı sıra karakteriyle de futbol dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Fransız yıldızın kamp görüntüleri, bu yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.