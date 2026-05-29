Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal ederek genel başkanlık görevini yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine devretmesi, siyaset kulislerini hareketlendirmeye devam ediyor. TGRT Haber’de yayımlanan "Taksim Meydanı" programında konuşan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, CHP'nin mevcut durumuna ve geleceğine dair çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU BIRAKMAZ"

Mayıs 2023 seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu’nun seçilemeyeceğini doğru öngördüğünü hatırlatan Ersan Şen, CHP’de geri dönüşü olmayan bir döneme girildiğini belirtti. Şen, şu ifadeleri kullandı: "Bu iş bitti. Kılıçdaroğlu bu saatten sonra koltuğu bırakmaz, öyle gözüküyor. Eğer Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde CHP seçimlere girerse baraj altında kalacak. Net söylüyorum. Kurultaylarla vakit kaybetmeye gerek yok, CHP artık parçalandı."

"SANDIK KONULSA 1 OY BİLE ÇIKMAZ"

Parti içindeki liderlik kıyaslamalarına değinen Şen, Kılıçdaroğlu'nun tabandaki ve seçmende karşılığını yitirdiğini iddia ederek, "Şuraya sandık koysanız; Sayın Kılıçdaroğlu ile Erdoğan’ı oylasanız Kılıçdaroğlu’na 1 oy çıkmaz. Kılıçdaroğlu ile Özel’i oylasanız yine Kılıçdaroğlu’na 1 oy çıkmaz. Gençlerin CHP’den beklentisi kalmadı, artık yoruldular" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E TAVSİYE: DERHAL YENİ PARTİ KURUN

Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibine çağrıda bulunan Ersan Şen, "siyaseten ayrışma" rotasını işaret etti:

Yeni Parti Seçeneği: Özgür Özel, 1 gün bile beklemeden derhal yeni bir parti kurmalı.

Tabela Partisi Formülü: Eğer seçimlere katılım noktasında zaman darlığı yaşanıyorsa, yıpranmamış ve bilinmeyen mevcut bir partinin ismi değiştirilerek yola devam edilmeli. Şen, ancak bu formülle tarafların siyasi ağırlığının netleşeceğini savundu.

"BÜTÜN MAL VARLIĞIMLA İDDİAYA GİRİYORUM"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve dönerken kullandığı "Arınacağız ve kazanacağız" söylemine sert bir meydan okumayla karşılık veren Şen, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben de her türlü iddiaya giriyorum, bütün mal varlığımla giriyorum. Eğer senin CHP lideri olarak bu seçimleri kazanma ve istediğin adayı cumhurbaşkanı seçtirme gücün varsa göster ben de göreyim, senin elini ayağını öpeyim. Ama bunu yapabilme imkan ve ihtimalin yok."

Kaynak: Haberler.com