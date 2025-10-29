Haberler

Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Haber Videosunu İzle
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ekipler 12 yaşındaki Emir Bilir'in ardından bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Enkazdaki 3 kişi için arama çalışması sürüyor.

  • Gebze'de çöken 7 katlı binada 12 yaşındaki Emir Bilir ve bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
  • Enkaz altında Levent Bilir (44), eşi Emine Bilir (37) ve çocukları Nisa (14) ile Dilara Bilir (18) kurtarılmayı bekliyor.
  • Yıkılan binanın yakınındaki 9 bina tahliye edilerek mühürlendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kahreden haberler art arda geldi. 12 yaşındaki Emir Bilir'in ardından ekipler 1 kişinin daha cansız bedenini enkazdan çıkardı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazda arama kurtarmaya başlayan ekipler, arama köpeğinin de katıldığı çalışmalarda dinleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Gebze'de yıkılan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ENKAZ ALANINDA HAREKETLİLİK

Enkazdan bir kişiden ses alındığı ifade edilirken bölgeden zaman zaman sessizlik anonsu yapılıyor. Ekiplerin enkazda iki noktaya yoğunlaştığını ifade edilirken yaşam koridoru oluşturulduğu dile getirildi.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, binanın enkazında 12 yaşındaki Emir Bilir'in cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Aktaş, "Bir kadın sesi var. Çalışmalar o bölgeye yoğunlaştı." dedi. Bakan Yardımcısının açıklamasının ardından ekipler binanın enkazından 1 kişinin daha cansız bedenini çıkardı.

Gebze'de yıkılan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

9 BİNA MÜHÜRLENDİ

Yıkılan binanın yakınlarında bulunan 9 binada yaşayan vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. 9 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

ENKAZ ALTINDAKİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Enkaz altında kalan Levent Bilir (44), eşi Emine Bilir (37) ve çocukları; Emir (12), Nisa (14), Dilara Bilir'i (18) enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor. Ailenin, dairede kiracı olarak oturduğu öğrenildi.

Gebze'de yıkılan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

AKTAŞ: YIKIMIN NEDEN OLDUĞUNA DAİR BİR BİLGİ YOK

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, NTV canlı yayınında yıkımın neden olduğuna dair bir bilginin olmadığını dile getirdi. Aktaş, "İlk önceliğimiz enkaz altındaki kurtarmak. Binada yaşayanlar var ama teyit ettiğimiz 5 kişi var. Elimizde tam bir veri yok" dedi. Çalışmalar devam ederken olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Vali Aktaş, enkazdaki ailenin ikinci katta yaşadığını söyledi.

"TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ"

Aktaş, "Bütün ekipler çalışıyor. 375 arkadaşımız arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kısa zamanda da sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz. Çalışma boyunca binalarda mevcut herhangi bir şey tespit edilmemiş olmakla birlikte 9 binamızı tahliye ettik. Tamamen tedbiren" dedi.

Gebze'de yıkılan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

2012'DE RUHSAT ALMIŞ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çöken binanın 2012'de ruhsat, 2013 yılında ise iskan aldığını dile getirip "Binanın bir yıllık bir inşaat süresi var. 3 dubleks daire ve altında eczane var" dedi. Büyükgöz, içerdeki 5 kişilik aile olduğunu hatırlatıp "Anne ve baba bir odada, 3 çocuk diğer odada" diye konuştu.

"SOL TARAF ÇÖKMÜŞ"

ANKA Arama Kurtarma Derneği Başkanı Murat Altunorak, NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Altunorak, binanın sol tarafında bir çökme olduğunu ve o çökmeden dolayı binanın yıkıldığını dile getirdi. Altunorak,"Kolon ve kirişler ayakta duruyor. Bir katın düzgün yapılmadığını söyleyebiliriz. Ondan dolayı bina yıkılmış. Yerdeki çökmeden dolayı yıkılsaydı. Görüntü böyle olmazdı." dedi.

ECZANE SAHİBİ: KOLONLARDA ÇATLAKLIK YOK

Yıkılan binanın altındaki eczane sahibi de enkaz çalışmalarını izliyor. Eczanenin sahibi Uğur Aydın, binayla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Aydın, "Binanın üstü 2 katlı, kimse yoktu. Binanın altında da kimse yoktu. Orta katında Levent arkadaşımız ve ailesi vardı." dedi.

10 senedir binada eczane dükkanı işlettiklerini ifade eden Aydın, "Büyük ihtimalle bina, biz gelmeden 2-3 sene önce yapıldı. Binanın içinde herhangi bir çatlaklık yok." dedi. Görüntüde kolon devrilmiş gibi durduğundan ama kolon değil, sadece alüminyumların bel verdiğinden dile getiren Aydın, "Işık tuttum içine, kolonun herhangi bir yerinde çatlaklık yok. Arka tarafa girdim, herhangi bir çatlaklık yok. Bodruma girdim, oradaki kolonlara baktım çatlaklık yok. Kolonların hiçbirinde sıkıntı yoktu." diye konuştu.

Gebze'de yıkılan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

"BİNALARIMIZA İŞARET YAPIŞTIRDILAR"

Yıkılan binanın yan binasında oturan Hasan Durubaba, yıkım ve sonrasında yaşananları anlattı. Durubaba, "Sabah namazına kalktığımızda yan binanın gürültüyle yıkıldığını gördük. Koşarak gittiğimizde bina tamamen yan yatmıştı." dedi. Binada arkadaşının oturduğundan bahseden Durubaba, "Mahallemizin insanı. Karısı ve 3 tane çocuğuyla kalıyor. Bir üst katta bir evli çift var. Onlar evde yoklarmış. Bir üst katta da bina sahibi var. Onlar da evde yoklarmış." diye konuştu.

Bölgede metro inşaatı olduğundan söz eden Durubaba, "Binalarımızın altından metro inşaatı geçiyor. Benim binamın altından da geçiyor. Bizim binalarımıza işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir gelip yatma eğilme var mı diye kontrol ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BİR MUCİZE OLUR"

Levent Bilir'in kardeşi Rabia Bilir, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bilir, "Nasıl olur böyle bir şey? Cuma günü gelecektim, kutlama yapacaktık. Ben böyle bir haberle mi gelecektim buraya? Bildiğimiz kadarıyla yeni bina, aklım almıyor, nasıl oldu? O bina duruyor, bizimki yok." dedi. "Evde ağabeyim, yengem, 3 yeğenim vardı. Ağabeyim Levent, yengem Emine, yeğenlerim 18, 14 ve 12 yaşlarındaydı." diye konuşan Rabia Bilir, "Emir odada tek kalıyordu, kardeşleri aynı odada kalıyordu. Emir binanın devrildiği taraftaki odadaydı. Şimdi ne yapıyordur? Aklım almıyor. İnşallah bir mucize olur." diye konuştu.

Gebze'de yıkılan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

"BİNAYI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Yıkılan binanın arsa sahibi olan ve burada ikamet eden Aysel Aslan, dün köyde olduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde birisi telefonla aradı, öyle geldim. Binayı böyle görünce şok oldum. Şu anda şoktayım." ifadelerini kullandı.

YIKILAN BİNANIN TAPU KAYDI

175 metrekare tapu alanı olan binanın niteliği "7 katlı betonarme ofis, işyeri ve arsası" olarak tescil edilmiş. Kat mülkiyetli olan binada 4 bağımsız bölüm bulunurken, zemin katta "Bodrum Kat Depolu Zemin Kat Ve Asma Katlı İşyeri", 1 ve 2'nci kat mesken dubleks, 3 ve 4'üncü kat dubleks mesken, 5'inci kat çatı arası piyesli mesken olarak kullanılıyordu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıİbrahim Perktaş:

Allah rahmet etsin kuzum sana. Sana sebep olanlardan hakkını alacağına eminim bu kötü dünyada olmayan adaleti cennette misliyle alacaksın inşallah.

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko Seko:

Suçlu sistem ve yönetimdir halen daire satmaya çalışıyorlar yeni konutlar istanbulda büyük deprem yaşanacak bekleniyor bizimkiler trafikten bogulmuş nüfus patlaması yaşayan istanbula 100 bin konut yapacagız diye koskoca devlet daire pazarlıyor abicim bu ülke deprem bölgesi özellikle marmara bölgesindeki şehirleri inatla büyütmeye çalışıyorsunuz birazda yatırımı fay hattı olmayan yada az etkilenen yerlere yapın amacınız nedir her yıl 3 büyük depreme saglam binamı dayanır

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOnur Yener:

Aptal aptal konuşma, İstanbul'da milyonlarca insan yaşıyor, bina yapmayalım diyorsun nerede kalacak bu insanlar, TOKİ vatandaşlara hem uygun fiyata hem de depreme dayanıklı konutlar yapıyor...

yanıt5
yanıt4
Haber YorumlarıArarat Arat:

koskoca devlet akşam oldu hala geribim aile çıkaramadı düşün birde deprem olsa artık kimsenin mezarı bile olmaz

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.