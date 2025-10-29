Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kahreden haberler art arda geldi. 12 yaşındaki Emir Bilir'in ardından ekipler 1 kişinin daha cansız bedenini enkazdan çıkardı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazda arama kurtarmaya başlayan ekipler, arama köpeğinin de katıldığı çalışmalarda dinleme faaliyetlerini sürdürüyor.

ENKAZ ALANINDA HAREKETLİLİK

Enkazdan bir kişiden ses alındığı ifade edilirken bölgeden zaman zaman sessizlik anonsu yapılıyor. Ekiplerin enkazda iki noktaya yoğunlaştığını ifade edilirken yaşam koridoru oluşturulduğu dile getirildi.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, binanın enkazında 12 yaşındaki Emir Bilir'in cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Aktaş, "Bir kadın sesi var. Çalışmalar o bölgeye yoğunlaştı." dedi. Bakan Yardımcısının açıklamasının ardından ekipler binanın enkazından 1 kişinin daha cansız bedenini çıkardı.

9 BİNA MÜHÜRLENDİ

Yıkılan binanın yakınlarında bulunan 9 binada yaşayan vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. 9 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

ENKAZ ALTINDAKİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Enkaz altında kalan Levent Bilir (44), eşi Emine Bilir (37) ve çocukları; Emir (12), Nisa (14), Dilara Bilir'i (18) enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor. Ailenin, dairede kiracı olarak oturduğu öğrenildi.

AKTAŞ: YIKIMIN NEDEN OLDUĞUNA DAİR BİR BİLGİ YOK

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, NTV canlı yayınında yıkımın neden olduğuna dair bir bilginin olmadığını dile getirdi. Aktaş, "İlk önceliğimiz enkaz altındaki kurtarmak. Binada yaşayanlar var ama teyit ettiğimiz 5 kişi var. Elimizde tam bir veri yok" dedi. Çalışmalar devam ederken olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Vali Aktaş, enkazdaki ailenin ikinci katta yaşadığını söyledi.

"TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ"

Aktaş, "Bütün ekipler çalışıyor. 375 arkadaşımız arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kısa zamanda da sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz. Çalışma boyunca binalarda mevcut herhangi bir şey tespit edilmemiş olmakla birlikte 9 binamızı tahliye ettik. Tamamen tedbiren" dedi.

2012'DE RUHSAT ALMIŞ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çöken binanın 2012'de ruhsat, 2013 yılında ise iskan aldığını dile getirip "Binanın bir yıllık bir inşaat süresi var. 3 dubleks daire ve altında eczane var" dedi. Büyükgöz, içerdeki 5 kişilik aile olduğunu hatırlatıp "Anne ve baba bir odada, 3 çocuk diğer odada" diye konuştu.

"SOL TARAF ÇÖKMÜŞ"

ANKA Arama Kurtarma Derneği Başkanı Murat Altunorak, NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Altunorak, binanın sol tarafında bir çökme olduğunu ve o çökmeden dolayı binanın yıkıldığını dile getirdi. Altunorak,"Kolon ve kirişler ayakta duruyor. Bir katın düzgün yapılmadığını söyleyebiliriz. Ondan dolayı bina yıkılmış. Yerdeki çökmeden dolayı yıkılsaydı. Görüntü böyle olmazdı." dedi.

ECZANE SAHİBİ: KOLONLARDA ÇATLAKLIK YOK

Yıkılan binanın altındaki eczane sahibi de enkaz çalışmalarını izliyor. Eczanenin sahibi Uğur Aydın, binayla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Aydın, "Binanın üstü 2 katlı, kimse yoktu. Binanın altında da kimse yoktu. Orta katında Levent arkadaşımız ve ailesi vardı." dedi.

10 senedir binada eczane dükkanı işlettiklerini ifade eden Aydın, "Büyük ihtimalle bina, biz gelmeden 2-3 sene önce yapıldı. Binanın içinde herhangi bir çatlaklık yok." dedi. Görüntüde kolon devrilmiş gibi durduğundan ama kolon değil, sadece alüminyumların bel verdiğinden dile getiren Aydın, "Işık tuttum içine, kolonun herhangi bir yerinde çatlaklık yok. Arka tarafa girdim, herhangi bir çatlaklık yok. Bodruma girdim, oradaki kolonlara baktım çatlaklık yok. Kolonların hiçbirinde sıkıntı yoktu." diye konuştu.

"BİNALARIMIZA İŞARET YAPIŞTIRDILAR"

Yıkılan binanın yan binasında oturan Hasan Durubaba, yıkım ve sonrasında yaşananları anlattı. Durubaba, "Sabah namazına kalktığımızda yan binanın gürültüyle yıkıldığını gördük. Koşarak gittiğimizde bina tamamen yan yatmıştı." dedi. Binada arkadaşının oturduğundan bahseden Durubaba, "Mahallemizin insanı. Karısı ve 3 tane çocuğuyla kalıyor. Bir üst katta bir evli çift var. Onlar evde yoklarmış. Bir üst katta da bina sahibi var. Onlar da evde yoklarmış." diye konuştu.

Bölgede metro inşaatı olduğundan söz eden Durubaba, "Binalarımızın altından metro inşaatı geçiyor. Benim binamın altından da geçiyor. Bizim binalarımıza işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir gelip yatma eğilme var mı diye kontrol ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BİR MUCİZE OLUR"

Levent Bilir'in kardeşi Rabia Bilir, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bilir, "Nasıl olur böyle bir şey? Cuma günü gelecektim, kutlama yapacaktık. Ben böyle bir haberle mi gelecektim buraya? Bildiğimiz kadarıyla yeni bina, aklım almıyor, nasıl oldu? O bina duruyor, bizimki yok." dedi. "Evde ağabeyim, yengem, 3 yeğenim vardı. Ağabeyim Levent, yengem Emine, yeğenlerim 18, 14 ve 12 yaşlarındaydı." diye konuşan Rabia Bilir, "Emir odada tek kalıyordu, kardeşleri aynı odada kalıyordu. Emir binanın devrildiği taraftaki odadaydı. Şimdi ne yapıyordur? Aklım almıyor. İnşallah bir mucize olur." diye konuştu.

"BİNAYI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Yıkılan binanın arsa sahibi olan ve burada ikamet eden Aysel Aslan, dün köyde olduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde birisi telefonla aradı, öyle geldim. Binayı böyle görünce şok oldum. Şu anda şoktayım." ifadelerini kullandı.

YIKILAN BİNANIN TAPU KAYDI

175 metrekare tapu alanı olan binanın niteliği "7 katlı betonarme ofis, işyeri ve arsası" olarak tescil edilmiş. Kat mülkiyetli olan binada 4 bağımsız bölüm bulunurken, zemin katta "Bodrum Kat Depolu Zemin Kat Ve Asma Katlı İşyeri", 1 ve 2'nci kat mesken dubleks, 3 ve 4'üncü kat dubleks mesken, 5'inci kat çatı arası piyesli mesken olarak kullanılıyordu.