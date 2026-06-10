Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Anavatan Partisi’nin 24 Aralık 2023’te gerçekleştirilen olaylı büyük kongre süreciyle ilgili yargıdan kritik bir karar çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ardından Anavatan Partisi için de mahkemeden 'mutlak butlan' (kesin hükümsüzlük) kararı verilerek kongre iptal edildi.

SAHTE İMZA İDDİALARI KRİMİNAL İNCELEMEDE DOĞRULANDI

Kurultay sürecini yargıya taşıyan isim, Anavatan Partisi MKYK üyesi ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ oldu. Kapıdağ’ın mahkemeye sunduğu dilekçede, bazı delegelerin yerine sahte imza atıldığı yönünde çok ciddi iddialar yer aldı.

Yargı süreci kapsamında yapılan kriminal incelemelerde, kongreye katılım listeleri ve delege imzaları uzmanlar tarafından tek tek değerlendirildi. İncelemeler sonucunda bazı imzaların sahte olduğuna yönelik net tespitler yapıldığı ortaya çıktı.

MAHKEMEDEN İPTAL KARARI: SONUÇLARI ETKİLEYECEK NİTELİKTE

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın aktardığı bilgilere göre; Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, sahte imzaların ve geçersiz oyların kongre sonuçlarını etkileyebilecek nitelikte olduğuna hükmederek 2023 yılındaki büyük kongreyi resmen iptal etti.

Mahkemenin iptal kararında, mevcut Genel Başkan İbrahim Çelebi'nin geçersiz delege oylarıyla kurultaya gitmesi temel gerekçe olarak gösterildi.

YENİDEN KURULTAY İÇİN ÇAĞRI HEYETİ ATANACAK

Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bu flaş iptal kararının ardından gözler sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi.

İddialara göre; mahkeme kararının tebliğ edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yapılacak ve partiyi acilen yeniden kurultaya götürmek üzere bir 'çağrı heyeti' atanması talep edilecek. Atanacak bu heyetin, en geç 45 gün içinde yeni kongre sürecini başlatması bekleniyor.

Parti genel merkezinden ve Genel Başkan İbrahim Çelebi cephesinden ise mahkemenin iptal kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com