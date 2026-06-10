Haberler

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin ardından siyasette bir 'mutlak butlan' şoku da Anavatan Partisi'nde yaşandı. Partinin 24 Aralık 2023'te yapılan büyük kongresi, "sahte imza" ve "geçersiz delege oyu" gerekçeleriyle mahkeme tarafından iptal edildi. Kararın ardından partiyi 45 gün içinde yeniden kurultaya götürecek bir çağrı heyetinin atanması bekleniyor.

  • Anavatan Partisi'nin 24 Aralık 2023'teki büyük kongresi, mahkeme tarafından 'mutlak butlan' kararıyla iptal edildi.
  • Kongrede bazı delegelerin imzalarının sahte olduğu kriminal incelemeyle tespit edildi.
  • Mahkeme, sahte imzaların kongre sonuçlarını etkileyeceğine hükmederek iptal kararı verdi; yeni kurultay için çağrı heyeti atanacak.

Anavatan Partisi’nin 24 Aralık 2023’te gerçekleştirilen olaylı büyük kongre süreciyle ilgili yargıdan kritik bir karar çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ardından Anavatan Partisi için de mahkemeden 'mutlak butlan' (kesin hükümsüzlük) kararı verilerek kongre iptal edildi.

SAHTE İMZA İDDİALARI KRİMİNAL İNCELEMEDE DOĞRULANDI

Kurultay sürecini yargıya taşıyan isim, Anavatan Partisi MKYK üyesi ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ oldu. Kapıdağ’ın mahkemeye sunduğu dilekçede, bazı delegelerin yerine sahte imza atıldığı yönünde çok ciddi iddialar yer aldı.

Yargı süreci kapsamında yapılan kriminal incelemelerde, kongreye katılım listeleri ve delege imzaları uzmanlar tarafından tek tek değerlendirildi. İncelemeler sonucunda bazı imzaların sahte olduğuna yönelik net tespitler yapıldığı ortaya çıktı.

MAHKEMEDEN İPTAL KARARI: SONUÇLARI ETKİLEYECEK NİTELİKTE

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın aktardığı bilgilere göre; Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, sahte imzaların ve geçersiz oyların kongre sonuçlarını etkileyebilecek nitelikte olduğuna hükmederek 2023 yılındaki büyük kongreyi resmen iptal etti.

Mahkemenin iptal kararında, mevcut Genel Başkan İbrahim Çelebi'nin geçersiz delege oylarıyla kurultaya gitmesi temel gerekçe olarak gösterildi.

YENİDEN KURULTAY İÇİN ÇAĞRI HEYETİ ATANACAK

Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bu flaş iptal kararının ardından gözler sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi.

İddialara göre; mahkeme kararının tebliğ edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yapılacak ve partiyi acilen yeniden kurultaya götürmek üzere bir 'çağrı heyeti' atanması talep edilecek. Atanacak bu heyetin, en geç 45 gün içinde yeni kongre sürecini başlatması bekleniyor.

Parti genel merkezinden ve Genel Başkan İbrahim Çelebi cephesinden ise mahkemenin iptal kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü

Dosyada yeni gelişme: Gaffar Okkan'ın katilleri aramıza dönüyor

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

Kılıçdaroğlu'nun kara listesi sızdı! Ağır toplara ihraç şoku
FBI, ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kupası'nda izinsiz İHA kullanımına karşı alarma geçti

Bu görüntüler için alarma geçildi!
Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü

Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü
Lüks otomobilin servet değerindeki altın amblemini çaldı, savunması pes dedirtti

Lüks otomobilin servet değerindeki altın amblemini çaldı
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı

Bir dönem Türk öldürmek serbestti, şimdi o ülkeye büyükelçi atadık
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor

Bir zamanlar büyük bir patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
İşte Aziz Yıldırım'ın 'Sakın göndermeyin' dediği futbolcu

İşte "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu