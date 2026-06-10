Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor

Küresel piyasalarda altın fiyatları üzerindeki satış baskısı hız kesmeden devam ediyor. Tarihi zirvelerden geri çekilen ons altın, kritik destek seviyelerine yaklaşırken yatırımcıların gözü bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi.

3 BİN 950 DOLAR SEVİYELERİNİ GÖREBİLİR

Piyasalarda artan belirsizlik ve küresel risk iştahındaki zayıflama nedeniyle emtia, borsa ve kripto para piyasalarında satış dalgası dikkat çekiyor. Uzmanlar, ons altında teknik görünümün bozulduğunu ve aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde 4.050 dolar ve 3.950 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

GÖZLER BUGÜN AÇIKLANACAK VERİDE

Bugün saat 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisi, küresel piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebileceği ifade ediliyor. Piyasa uzmanları, veri sonrası altın, döviz ve hisse senedi piyasalarında sert fiyat hareketleri yaşanabileceği konusunda yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor.

GELENEKSEL İLİŞKİ BOZULDU

Son günlerde piyasalarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise petrol ve altın fiyatlarının aynı yönde hareket etmeye başlaması oldu. Normal şartlarda petrol fiyatları yükselirken altının gerilemesi beklenirken, son günlerde her iki emtia grubunda da satışların hız kazandığı görülüyor. Hafta başında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükselen Brent petrolün varil fiyatı, son günlerde yeniden gerileyerek daha düşük seviyelere çekildi. Uzmanlar, emtia piyasasında yaşanan geniş çaplı satışların petrol fiyatlarını da baskıladığını belirtiyor.

YATIRIMCILAR BEKLEME MODUNA GEÇTİ

Küresel yatırımcıların, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin daha net sinyaller görmek için riskli varlıklardan uzak durduğu ifade ediliyor. Bu nedenle borsalar, emtia piyasaları ve kripto paralarda dalgalı ve zayıf seyir öne çıkarken, piyasalarda kısa vadeli ve temkinli pozisyonlanmanın arttığı gözleniyor. Uzmanlara göre yılın geri kalan bölümünde de küresel piyasalarda oynaklığın yüksek kalması ve yatırımcıların temkinli hareket etmeyi sürdürmesi bekleniyor.