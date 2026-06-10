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LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi

LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavına hazırlık nedeniyle eğitim-öğretimin devam ettiği 12 Haziran cuma günü öğretmen ve öğrencilerin idari izinli sayılacağını açıkladı.

  • LGS sınavı, A Milli Futbol Takımı'nın maçı nedeniyle 13 Haziran Cumartesi gününe alındı.
  • 12 Haziran Cuma günü okullar, sınav hazırlıkları için idari izinle tatil edildi.
  • Sınava 1 milyon 22 bin 658 aday katılacak; öğrencilerin %91'ine beslenme paketi verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına ilişkin, soruları yanıtladı.

DÜNYA KUPASI NEDENİYLE SINAV CUMARTESİ GÜNÜNE ALINMIŞTI

Sınavın A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçı nedeniyle 13 Haziran Cumartesi gününe alındığının belirtilmesi üzerine Tekin, "Bizler de çocuklarımız da veliler de Milli Takımımızla beraber o heyecanı yaşamak istiyorlardı. Biz sınav takvimini ilan ettiğimizde, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı, maç programı belli değildi. Böyle bir tevafuk oldu. Biz de çocuklarımız aileleriyle beraber gönül rahatlığıyla o heyecanı yaşasınlar diye bir gün önceye aldık sınavı. Pazar günü olacak olan sınav, cumartesi günü olacak. İnşallah Milli Takımımız da güzel bir sonuç alır, çocuklarımızın da sınavları çok iyi geçer. Hepsine başarılar diliyorum, hepsine kolaylıklar diliyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL

12 Haziran Cuma günü okulların tatil edilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tekin, "Biz sınavın gerçekleştirildiği okullarda pazar günü sınav olduğunda cumartesi belli hazırlıklar yapıyorduk. Şimdi de bir önceki gün o hazırlıkların yapılabilmesi için, eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular. Biz de sınavın yapılacağı okullarda hazırlıkları yapacağız. Öğrencilerimiz o gün dinlenmiş olurlar, öğretmen arkadaşlarımız, velilerimiz çocuklarıyla ilgilenmiş olur diye düşündük." diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE BESLENME PAKETİ VERİLECEK

Merkezi sınava başvuru sırasında velileri tarafından talepte bulunulan öğrencilere, sınavlar arasındaki dinlenme süresinde beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su içeren beslenme paketi verileceğini belirten Bakan Tekin, "Beslenme paketinin içinde ne olacağını önceden açıkladık ki olur ya çocukların içinde, buna alerjisi olanlar bulunabilir ya da 'çocuğumun yemesini istemiyorum' diyen veliler olabilir diye. Aldığımız talebe göre, 'istiyorum' diyen öğrencileri bir sınıfa, 'istemiyorum' diyenleri başka sınıfa aldık ki birbirinden görüp de canı çeken olabilir. Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı bina veya salonlarda sınava girecek. Ama tamamına yakını, yüzde 91'i talep etti. Dolayısıyla öğrencilerin yüzde 91'ine bu yıl ilk kez beslenme paketi verilecek." açıklamasında bulundu.

Bakan Tekin, her sınavdan önce olduğu gibi İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetten yetkililerin de yer aldığı sınav koordinasyon kurullarının toplandığını, hazırlıkların yapıldığını ve tedbirlerin bir kez daha gözden geçirildiğini anlattı.

1 MİLYON 22 BİN 658 ADAY KATILACAK

Daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı duyurulan LGS merkezi sınavının tarihi, aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı ile oynayacağı müsabakanın bitiş saatinin, sınav başlangıç saatiyle çakışması nedeniyle bir gün öne alınmıştı.

Bu doğrultuda merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak. İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

Merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSELİM GÜLDOĞAN:

Bu Tekin beyin jetonu çok geç düşüyor. Hocalar 19 gün önceden söyledi zaten.

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Haber YorumlarıMihrali:

bakandan dolayı biliniyordu. ama resmi açıklama geç geldi.

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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

İki haftadır okullar zaten boş

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Öğretmenler şimdi soluğu tatil de alır sonra maaş yetmiyo..

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