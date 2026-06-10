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A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı

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A Milli Takım'ın Dünya Kupası antrenmanında pas oyununda topu Arda Güler'e kaptıran Kerem Aktürkoğlu'nun verdiği sert tepki dikkat çekti. O anlar antrenmanın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekibin gerçekleştirdiği son antrenmanda futbolcular arasındaki rekabet ve hırs bir kez daha gözler önüne serildi.

ARDA GÜLER TOPU KAPTI

Pas oyununda yaşanan bir pozisyonda Arda Güler'in baskısıyla top kaybı yaşandı. Topun rakip takıma geçmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun tepkisi dikkat çekti.

BAĞIRARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Pozisyonun ardından Kerem Aktürkoğlu'nun yüksek sesle tepki verdiği görüldü. Antrenmanın temposu içinde yaşanan bu anlar, milli futbolcuların çalışmalara ne kadar yüksek motivasyonla yaklaştığını ortaya koydu.

REKABET DİKKAT ÇEKİYOR

Dünya Kupası öncesi forma rekabetinin yaşandığı milli takım kampında oyuncuların antrenmanlardaki hırsı teknik heyetin de dikkatini çekiyor. Ay-yıldızlı ekip, turnuva öncesi hazırlıklarını planlanan program doğrultusunda sürdürüyor.

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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımehmet Tunay:

milli yildiizimiz

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Haber Yorumlarıfatih Bayram:

Fitne çıkartmaya çalışmayın bişey olduğu yok

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