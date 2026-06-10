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Şanlıurfa'da zabıta denetiminde mide bulandıran görüntüler

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Şanlıurfa'da zabıta denetiminde tatlının içinden böcek çıktı, antepfıstığı yerine yerfıstığı kullanıldığı tespit edildi. İşletmeye 132 bin TL ceza kesilerek mühürlendi.

Şanlıurfa'da zabıta denetimi sırasında mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı unlu mamul işletmesi mühürlendi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle birlikte Konuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Konuklu Unlu Mamulleri isimli işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

Tatlının içinden böcek çıktı

Denetim sırasında ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmediği, üretim alanlarında hijyen standartlarının karşılanmadığı ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara başvurulduğu tespit edildi. Tatlının içerisinden ise böcek çıktığı belirlendi.

Antepfıstığı yerine yerfıstığı

Ekiplerin incelemelerinde, içerisinde antepfıstığı olduğu belirtilen bazı ürünlerde Antepfıstığı yerine yerfıstığının kullanıldığı belirlendi. Halk sağlığını riske atan usulsüzlükler nedeniyle işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetim raporları doğrultusunda işletmeye 132 bin 108 TL idari para cezası uygulanırken, faaliyetlerine son verilerek iş yeri mühürlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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