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Esenyurt'ta minibüs şoförünün seyir halindeyken video izlediği anlar kamerada

Esenyurt'ta minibüs şoförünün seyir halindeyken video izlediği anlar kamerada
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İstanbul'da Esenyurt-Küçükçekmece hattında çalışan bir minibüs şoförü, yolculuk sırasında telefonundan video izleyerek trafikte ilerledi. Şoförün yolcuların hayatını tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da Esenyurt-Küçükçekmece arasında yolcu taşıyan bir minibüs şoförü, telefonundan video izleyerek trafikte ilerledi. Şoförün yolcuların hayatını tehlikeye atığı o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Esenyurt-Küçükçekmece hattında çalışan 34 M 5500 plakalı minibüsün şoförü "pes" dedirtti. Şoför, yolculuk sırasında araç paneline aparatla tutturduğu cep telefonundan sosyal medya videoları izledi. Kulaklık da takan şoförün vurdumduymaz tavrı görenleri hayrete düşürdü. Yolculuk boyunca video izleyen şoförün yolcuların hayatını tehlikeye attığı anlar saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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