Şişli'de ortaokulda öğretmen öğrencisini darbetti iddiası; aile şikayetçi oldu

ŞİŞLİ'de bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni Kenan K.'nin (45), öğrencisi B.K.'yi (14) darbettiği iddia edildi. B.K., öğretmeninin kendisine "Neden gülüyorsun" dedikten sonra başına, boynuna ve sırtına vurduğunu öne sürdü. Vücudunda morluk ve çizikler oluşan öğrencinin ailesi çocuğa ilgili darp raporu alarak öğretmenden şikayetçi oldu. Anne Gülümser Kızgın ise, "Burası güvendiğimiz bir okul. Okullarımız bu şekildeyse öğretmenlerimize güvenemeyeceksek, kime güveneceğiz biz. Evde çocuklarımıza bir tokat vuramıyoruz ama okulda öğretmenler çocuklarımızı darbediyorlar" dedi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beden eğitimi öğretmeni Kenan K. ile öğrencisi B.K. arasında sınıfta tartışma yaşandı. İddiaya göre öğretmenin öğrenciye, "Neden gülüyorsun" diye sormasının ardından başlayan tartışmada B.K. darbedildi. Olayın ardından okul yönetimi tarafından öğrencinin ailesine bilgi verildi. Okula gelen B.K.'nin babası, öğretmenden şikayetçi olacaklarını belirtti.

AİLE ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Öğrencinin vücudunda hafif kızarıklıklar oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Daha sonra ailesiyle hastaneye götürülen B.K.'ye darp raporu alındı. Raporda öğrencinin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğu belirtildi. Öğrencinin ifadesi alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'BOYNUMUN SOL TARAFINA YUMRUK ATTI'

Emniyette ifadesi alınan B.K.'nin, "Sınıfta mevcut sayımız az olduğu için tüm sınıflar aynı sınıfta toplandık. Duvar kenarında otururken sınıf öğretmeni Esra Hoca içeri girdi. Bir süre sonra beden eğitimi öğretmeni Kenan K. içeri girdi. Bana doğru gelerek 'Ne gülüyorsun' dedi. 'Gülmüyorum hocam' dedim. Elimden tutup beni çekmeye çalıştı. Sonra boynumun sol tarafına yumruk attı. Daha sonra sırtıma, sol kolumun üstüne ve kafamın arkasına defalarca vurdu. Bundan dolayı darbedilen yerlerimde morluk ve çizikler var. Sonra sınıf içine okuldaki diğer hocalar gelerek olaya müdahale etti. Kenan K. beni bıraktı. Beni okul güvenlik kulübesine götürdüler. Ben annemi arayarak haber verdim sonra babam geldi. Daha sonra darp raporu almak için hastaneye gittik. Ben, beni darbeden okul hocamız Kenan K.'den davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

'BİZ KİME GÜVENECEĞİZ'

Anne Gülümser Kızgın (46) ise, "Öğrenci Berat Kızgın, 8'inci sınıf öğrencisi. Okulda öğretmeni sırf gülüyorsun diye beden öğretmeni tarafından darbedilmiştir. Hastaneye götürdük, darp raporları var elimizde. Davalığız şu an ve müdüre hanım 'Bize milli eğitime gitmeyin. Sadece dava açabilirsiniz' dedi. Ben milli eğitime de gideceğim ve bu olayın arkasında duracağım. Burası güvendiğimiz bir okul. Okullarımız bu şekildeyse öğretmenlerimize güvenemeyeceksek, kime güveneceğiz biz. Evde çocuklarımıza bir tokat vuramıyoruz ama okulda öğretmenler çocuklarımızı darbediyorlar. Bu olayın arkasında Milli Eğitimin araştırmasını istiyorum ve bu öğretmenin bu okuldan gitmesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı