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MasterChef'te büyük sürpriz! Mehmet Şef boynuna sarıldı

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MasterChef Türkiye'nin yeni sezon fragmanında yer alan Victor Osimhen'in özel aşçısı olduğunu söyleyen yarışmacı dikkat çekti. Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacıya sarıldığı anlar fragmanın en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı.

Masterchef Türkiye'nin yeni sezon fragmanı yayınlanırken yarışmacılardan biri futbolseverlerin de dikkatini çekti.  Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in özel aşçısı olduğu belirtilen yarışmacı, fragmanda ekrana gelen isimler arasında yer aldı.

MEHMET ŞEF'TEN SICAK KARŞILAMA

Yarışmacının kendisini tanıtmasının ardından jüri üyeleriyle arasında samimi anlar yaşandı. Özellikle Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacıya sarılması fragmanın en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

OSIMHEN DETAYI MERAK UYANDIRDI

Victor Osimhen'in özel aşçısı olduğunu söyleyen yarışmacı, daha fragman aşamasında izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Futbol dünyasıyla olan bağlantısı nedeniyle yarışmacının performansı şimdiden merak konusu oldu.

YENİ SEZONDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLERDEN BİRİ

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda birbirinden farklı hikâyelere sahip yarışmacılar yer alırken, Osimhen'in özel aşçısı olduğunu açıklayan isim öne çıkan yarışmacılar arasında gösterildi. Fragmanda yer alan görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

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