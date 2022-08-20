Gaziantep'ten gelen görüntüler, 16 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın boyutunu gözler önüne seriyor! İşte olay yeri

Gaziantep'te devrilerek kayan bir yolcu otobüsü; başka bir kaza için yol kenarında duran ambulans, itfaiye ve bir canlı yayın aracına çarptı. Kaza nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı. Ortalığın savaş alanında döndüğü olay yerinden gelen görüntüler ise kazanın boyutunu gözler önüne seriyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde devrilen bir yolcu otobüsü, kaza yapan bir araca müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına çarptı.

16 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 16 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ölenlerin arasında sağlıkçılar, itfaiye erleri, yaralılara yardım etmek için duran gazeteciler ve otobüsteki yolcular yer alıyor.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde araçların tamamen yok olduğu, yaralı ve ölülerin ise etrafa savruldukları görülüyor. Sağlık ekipleri trafiğe kapatılan yolda, vatandaşlarla ilgilenirken; araçları kaldırma çalışmaları ise sürüyor.





İşte olay yerinden kahreden fotoğraflar: