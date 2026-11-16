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Balıkesir polisinin narkotik operasyonunda kamyondan 500 gram metamfetamin çıktı

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Balıkesir polisinin narkotik operasyonunda kamyondan 500 gram metamfetamin çıktı
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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonda, polis köpeği Dangal'ın da katıldığı çalışmayla 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir polisinin yaptığı narkotik operasyonunda 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonda polis köpeği Dangal'ın da katıldığı çalışma ile 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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