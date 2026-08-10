Maden işçileri Bakanlık önünde gözaltına alındı: 'Alacaklar ödenene kadar vazgeçmiyoruz'

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde açıklama yapmak isteyen Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçileri gözaltına alındı. Sendika avukatı Lütfi Sabri Batı, "Gözaltından sonra eylemliliğimiz devam edecek. Tüm alacaklar ödenene kadar vazgeçmiyoruz" dedi.

Bağımsız Maden-İş üyesi Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçilerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde yapmak istedikleri açıklamaya izin verilmedi.

Bakanlık binası önünde toplanmak isteyen işçiler ile 3 sendika yöneticisi, Bakanlık önüne gidemeden gözaltına alındı. Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Sendikası avukatı Lütfi Sabri Batı, şunları söyledi:

"Hem Elazığ Maden'deki mağdur işçilerle, Yıldızlar SSS Holding mağduru işçilerle hem de Doruk Madencilik'te yeni çıkan iş teftiş raporu neticesinde ortaya çıkan alacakların ödenmesi talebine rağmen herhangi bir ödemeye dair hareket görememiş olan işçilerle beraber Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bir eylem ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bu işin çözülmesi konusunda bir görüşme talebiyle Ankara'ya geleceğimizi duyurmuştuk. Biz bu sabah itibarıyla, saat 11.20 civarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gelmek üzere buraya geldik. Metrodan indik, Milli Kütüphane durağında indik. Daha metro durağından çıkar çıkmaz 100'ü aşkın işçi, sendika başkanımız ve sendikamızın iki yöneticisi gözaltına alındılar."

"VADEYE UYULMADI, ÖDEME YAPILMADI"

Ankara'da eylemlilik sürecini sürdüren iki işletmeden işçi bulunduğunu belirten avukat Batı, bunlardan ilkinin, Elazığ Maden'deki Eti Gümüş işletmesi işçileri olduğunu belirtti. Elazığ Maden'de eylem sürdüren işçilere söz verilen ödeme takviminin ilk taksidinin 6 Ağustos olduğunu anlatan Batı, "6 Ağustos tarihinde işçilerin ödenmemiş maaşlarının ödenmesi gerekiyordu. Buna rağmen 6 Ağustos geldi, Yıldızlar SSS Holding'in her zamanki gerçekliği... Bu vadeye uyulmadı, ödeme yapılmadı. Elazığ Maden işçileri de bunun karşılığında dediler ki 'Biz Ankara'ya geliyoruz'. Bizimle beraber yine burada bu eylemlilik ve direniş sürecini sürdüren ikinci işletme, Ankara halkının yakından tanıdığı Doruk Madencileri" dedi.

Doruk Maden işletmesindeki madencilerin kıdem tazminatlarını aldıklarını ancak ihbar tazminatlarının da ödenmesi gerektiğini belirten Batı, "Bu rapor temmuz ayının ortasında herkese ulaştı, tebliğ edildi. Dolayısıyla temmuz ayının ortası itibarıyla Doruk Maden işçilerinin daha önceden sıfırlanmış alacaklarının üzerine yeni alacakları doğdu" diye konuştu.

Avukat Batı, şirketle görüşerek, alacakların ne şekilde ödeneceğine dair bir planlama, bir öngörü, bir vade üretmeye çalıştıklarını ancak işverinin açıklama yapmaktan kaçındığını aktardı.

"ANKARA'YA GELMEKTEN YORULDUK"

Yıldızlar SSS Holding'e ait işletmeler olan Doruk Maden işçilerinin de Elazığ Maden işçilerinin de direniş kararı aldıklarını dile getiren Batı, şöyle konuştu:

"Bu şirket bu ödemeleri tavsatacak, uzatacak, taksitlere bölmeye çalışacak, yeni vadeler vermeye çalışacak. Biz bu şirketin yeni verdiği bir miktar ödemeye inanıp da geri dönüp yeni verdiği vadeyi beklemeye başlarsak tekrar tekrar Ankara'ya yol yapmak zorunda kalacağız. Biz bunu istemiyoruz. Biz sendika olarak da bu şirket tarafından, bu holding tarafından mağdur edilmiş, hayatları kaydırılmış, hayatlarının düzeni ortadan kaldırılmış insanlar, işçiler olarak da biz artık Ankara'ya gelmekten yorulduk. Dolayısıyla nisan ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısının o müzakere masasında etmiş olduğu sözü de hatırlatarak, yani 'Haziran ayında işçi alacağı kalmış olursa ben bu holdingin termik santrallerine kömür teşviki vermeyeceğim, temmuz ayında da hala bakiye alacak bırakmış olurlarsa bu işe devlet el atar' sözünü şimdi tutmalarını istiyoruz. Kömür teşvikini verdiler. İçeride bakiye işçi alacağı olmasına rağmen verdiler. Ama artık temmuz ayı da geçti, ağustos ayındayız. Biz devletin vaktiyle verdiği sözü tutmasını istiyoruz. Bu sözü vermiş olan kuruma geldik. Bu sözü vermiş olan kurumla görüşmeye gelmiştik. Bizi bırakın kurumun yanına sokmayı, metro çıkışında apar topar gözaltına aldılar. Dolayısıyla biz buradan tekrar sesleniyoruz: Bizim talebimiz açık, net. Bu şirketi, bu holdingi artık kamulaştırıyor musunuz, el mi koyuyorsunuz, zorla mı sattırıyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın; işçinin parasını devlet ödesin, alacaksa holdingten alsın."

"SORUMLULUK BÜTÜN KAMUNUN"

Madencinin daha fazla sabrının kalmadığını söyleyen Batı, "Bu iş çözülene kadar, burada bizimle beraber direnen, üyemiz olan bütün madencilerin alacakları ödenene, bu şirketle hiçbir ilişkileri kalmayana kadar bu direnişi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Holdingin, nisan ayında eylemler başlarken Türkiye'de en çok ruhsatı olan holding olduğunu belirten avukat Lütfü Sabri Batı, "Üç bin tane maden ruhsatı veriyorsunuz. Siz bu üç bin tane maden ruhsatını vermeseniz bu kadar rahat madenciyi mağdur edemezler. Bu işin bu hale gelmesinde, bu kadar rezillik ortaya çıkmasında da yıllardır süren, yıllardır eksik maaş ödemesi, geç maaş ödemesi, maaş ödememe, ücretsizliğin sürecinde siz göre göre, bile bile buna izin verdiniz. Sorumluluk bütün kamunundur. En çok da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nındır. Bu işler en başındayken durdurulsa, ruhsat vermeyi kesse, bu işe bir şekil verse bu işler bu hale gelmezdi" değerlendirmesini yaptı.

Devletin bu işe el atmasını, madenciyi bu holdinge bir daha muhatap etmemesini isteyen Batı, tüm alacaklar ödenene kadar vazgeçmeyeçekerini ifade etti.

Kaynak: ANKA