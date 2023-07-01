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Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 35 Yaralı

Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 35 Yaralı

Güncel Haberler

Eskişehir'de Hakan Karalı yönetimindeki bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 35 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 35 kişi yaralandı.

Hakan Karalı yönetimindeki 26 AEC 333 plakalı yolcu otobüsü Eskişehir- Kütahya kara yolunun 15. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ve polis sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 35 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir İtfaiye Güncel Haberler

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