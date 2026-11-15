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Ferdi Tayfur doğum gününde Adana'da anıldı ve kahvede dua okundu

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Ferdi Tayfur doğum gününde Adana'da anıldı ve kahvede dua okundu Haber Videosunu İzle
Ferdi Tayfur doğum gününde Adana'da anıldı ve kahvede dua okundu
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Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur, doğum günü olan 15 Kasım'da doğup büyüdüğü Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından anıldı. Bir dönem çalıştığı kahvede kendisi için dua okunurken, mahalleliler usta sanatçıyla ilgili hatıralarını paylaştı.

Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur, doğum gününde doğup büyüdüğü mahallede vatandaşlar tarafından anılırken, bir dönem çalıştığı kahvede kendisi için dua okundu.

Arabesk müziğin usta sanatçısı Ferdi Tayfur, doğum günü olan 15 Kasım'da doğup büyüdüğü mahallede unutulmadı. 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden Tayfur'un çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar, usta sanatçıyı anlatarak hatıralarını paylaştı. Sanatçının bir dönem çalıştığı kahvede ise kendisi için dua okundu.

"Arabasıyla gelir ve mahalleliye yardımda bulunarak özlemini giderirdi"

Tayfur'u anlatan Kasım Eroğlu, "Onu çocukluğundan beri tanırım. Mahallemizde ünlü oldu. Kendisi bizim gurur sebebimizdir. Ünlü olduktan sonra bizimle iletişimini koparmadı. Sık sık mahallesine gelirdi. Çeşme filminin galası Hürriyet Mahallesi'nde oldu. Özel günlerde ve bayramlarda sık sık mahalleye gelirdi. Arabasıyla gelir ve mahalleliye yardımlarda bulunarak özlemini giderirdi. Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. Kendisini güzellikle yad ediyoruz. Sevgimiz devam ediyor. Mahallemizin değil, Türkiye'nin iftihar ettiği birisidir. Onun şarkılarının yeri doldurulamaz. Kendi alanında tekrarı olmayacak bir sanatçı" dedi.

"Saz çalarak bize şarkılar söylerdi"

Ferdi Tayfur ile aynı ahşap yapıda karşılıklı odalarda yaşayan Zerrin Avcı, Tayfur ile büyüdüklerini dile getirerek, "Evimizin bahçesinde büyük bir dut ağacı vardı. Altında oturur birlikte kahvaltı yapardık. Sonra buradan taşındılar. Saz çalarak bize şarkılar söylerdi. Biz de ona eşlik ederdik. O zamanlar henüz besteler yapıyorduk. Ben o zamanlar 14-15 yaşlarındaydım. Kız kardeşi de vardı ve birbirimizi çok severdik. Çok iyi insanlardı. Çok fakirlerdi, o zamanlar zenginlik diye bir şey yoktu. Zengin olduktan sonra bir pikap dolusu kurbanlık koyun getirip mahallede herkese dağıttı" şeklinde konuştu.

"Her bayramda mahalleye koyun getirip dağıtıyordu"

Ferdi Tayfur'un bir dönem çalıştığı kıraathane sahibi Mehmet Kartopal ise, Ferdi Tayfur'un şarkılarında bahsettiği kahvehanenin burası olduğunu aktararak, "Kendisi burada büyüdü. Ferdi Tayfur az ilerimizde oturuyordu. Allah rahmet eylesin. Buraya gelir burada otururdu. Rahmetli Müslüm Gürses'te buraya geliyordu. İkisi de bu kahvede yetiştiler. Babamın yanına gelip giderlerdi. Her bayramda mahalleye koyun getirip dağıtıyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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