Eski eşini öldürüp, battaniyeye saran sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, çocuklarını görmek için Konya'dan gelen boşandığı eşi Remziye Tüysüz'ü (22) boğarak öldürdükten sonra cesedini battaniyeye saran Yalçın Polat (28) hakkında, 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede Polat'ın, Tüysüz'ü öldürdükten sonra çocukların psikolojisi bozulmaması için cesedi battaniyeye sardığını söylediği de yer aldı.

Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için 3 Nisan'da, bir süre önce boşandığı Yalçın Polat'ın İzmir'in Bornova ilçesindeki evine gitti. Aynı gece Polat'ın oturduğu evin kapısının açık olduğunu görüp içeri giren yakını, Tüysüz'ün cesedinin battaniyeye sarılı olduğunu görüp, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin incelemesinde, Tüysüz'ün boğularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, Tüysüz'ün 2 ay önce boşandığı, 3 yıllık eşi oto tamircisi Yalçın Polat'ın babası H.P. ile kardeşleri O.P. ve F.P.'yi gözaltına aldı. Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Polat'ı aynı gün yakalayıp, gözaltına aldı. Yalçın Polat, polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından emniyete sevk edilen şüphelilerden H.P, F.P. ve O.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yalçın Polat, tutuklandı. Remziye Tüysüz, memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verildi.

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