Esenyurt Eğitim Kampüsü Projesi hız kesmeden devam ediyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ve beraberindeki heyet ile birlikte 20 Ocak 2023 tarihinde temeli atılan ve inşaatına başlanan Esenyurt Eğitim Kampüsü Projesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ve beraberindeki heyet ile birlikte 20 Ocak 2023 tarihinde temeli atılan ve inşaatına başlanan Esenyurt Eğitim Kampüsü Projesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EĞİTİM KAMPÜSLERİNDEN BİRİ

Türkiye'nin en büyük eğitim kampüslerinden biri olma niteliği taşıyan Esenyurt Eğitim Kampüsü Projesi'nin hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Yüksel, bu güzide eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

"EĞİTİMİN ÜLKEMİZİN HER ALANINA YAYILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Prof. Dr. Cüneyt Yüksel "İktidara geldiğimiz günden bugüne, eğitimde kalitenin artması, nitelikli ve erişilebilir eğitimin ülkemizin her alanına yayılması için çalışıyoruz. 20 Ocak'ta Sn. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleşen tören ile temeli atılan bu güzide proje ile Esenyurt ve İstanbul'a 10 bin 400 öğrencinin faydalanabileceği, öğrencilerin kendilerini akademik, sosyal, kültürel alanda geliştirebileceği imkanlara sahip olan bir eğitim kampüsü kazandırıyoruz. İstanbul'u eğitimdeki başarısı, gelişmişliği ve performansıyla ülkemize öncülük eden bir şehir yapmaya gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

EĞİTİMDE TÜRKİYE YÜZYILI

Esenyurt Eğitim Kampüsü Projesi'nin her alanıyla ayrıntılı şekilde ilgilenen AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizzat projeyi takip ettiğini, projenin eksiksiz ve kusursuz şekilde tamamlanması için çalışmaların takibi konusunda talimatlar verdiğini ve bu projeye çok ciddi önem verdiğini ifade etti.

"ESENYURT'UN EĞİTİM SORUNUNU ÇÖZMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Prof. Dr. Cüneyt Yüksel "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yoldaki ilk hedefimiz olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinden zaferle çıkmamızın akabinde, dur durak vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eğitimde Türkiye Yüzyılı diyerek milletimize anlattığımız nitelikli eğitimin bir parçası kabul ettiğimiz çok amaçlı kampüs olan Esenyurt Eğitim Kampüsü ile Esenyurt'un eğitim sorununu çözmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı'nın eğitim ayağını bu proje ile çok daha güçlü hale getireceğiz. İstanbul'a yapılması planlanan okul yatırımlarının 20 Milyar Lira seviyelerine çıkmasını hedefliyoruz. İstanbul'un medar-ı iftiharı olarak gördüğümüz bu stratejik proje gibi, ülkemizin geçlerinin eğitime erişimini kolaylaştırma ve gençlerin geleceğine sahip çıkma gayesiyle eğitim alanında birçok başka proje geliştirmeye ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük eğitim kampüslerinden olan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nün şimdiden ülkenize hayırlı olmasını diliyorum." şeklindeki açıklamasıyla projenin öneminden bahsetti.