Engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi Cenevre'de gösterildi

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, İsviçre'nin Cenevre kentinde gösterildi.

Filmin gösterimi, Cenevre'de devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (IPU) 149'uncu Genel Kurulu marjında gerçekleştirildi.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'ın yanı sıra IPU Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, IPU Genel Sekreteri Martin Chungong, IPU Twelwe+ Grubu Başkanı Laurent Wehrli, İsviçre Parlamento Üyesi Christian Lohr, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ile davetliler katıldı.

Buğday Tanesi filminin bir bölümünün gösterilmesinin ardından açılış konuşmasını yapan Milletvekili Erdoğan, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Erdoğan, Milletvekili Bayram'ın hayatı boyunca verdiği mücadelenin önemine dikkati çekerek "Bu, bize kararlılık ve sıkı çalışmayla neler başarabileceğimize dair umut veriyor." dedi.

IPU Genel Sekreteri Chungong, böyle bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, engelli bireylerle ilgili parlamentolarda yapılan çalışmaların önemini vurguladı.

"Filmi izlediğimde Milletvekili Bayram'ın 'engelli parlamenter' ve 'engelli büyükelçi' dediğini gördüm." diyen Chungong, onların herhangi bir engelinin bulunduğunu düşünmediklerini ve engellilerle ilgili konuların da IPU'nun gündeminde olduğunu söyledi.

IPU Twelwe+ Grubu Başkanı Wehrli, böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Türk heyetine teşekkür ederek, Buğday Tanesi filminin, engelli insanların her gün karşılaştıkları zorlukları gösterdiğini kaydetti.

Wehrli, Bayram'ın yaşam hikayesinin, parlamenterler olarak engellilerle ilgili atılacak adımlarda kolektif sorumluluğu kendilerine hatırlattığını belirtti.

İsviçreli parlamenter Lohr da Buğday Tanesi filminden çok etkilendiğini ve insanların engellere rağmen çalışarak her şeyi başarabileceğini dile getirdi.

"Bütün dünyaya Engelli Hakları Birimi'ni BM çatısı altında kurma çağrısında bulunuyorum"

Milletvekili Bayram da Buğday Tanesi filminin 49 yıllık hayatını anlatan sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

Türkiye'de gerçekleştirilen yasal değişiklikle gözleri görmeyen hakimlerin dahi olduğunu vurgulayan Bayram, "Bu devrimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde ve parlamentodaki milletvekillerimizle birlikte gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı da Türkiye Yüzyılı da ülkemizde engelli valimizi, büyükelçimizi ve bakanlarımızı göreceğimiz bir yüzyıl olacak. Engelsiz bir dünya ve Türkiye için çalışıyoruz." dedi.

Bayram, birçok ülkedeki üniversite ve parlamentolarda konuşma yaptığını, Birleşmiş Milletlerdeki (BM) konuşmalarında da dünyada kadın, çocuk ve engellilerin sorunlarının global olduğunu söylediğini anlattı.

BM bünyesinde çocuk ve kadın haklarıyla ilgili birimler bulunmasına rağmen engelli haklarıyla ilgili herhangi bir yapının olmadığına işaret eden Bayram, "Buradan bütün dünyaya Engelli Hakları Birimi'ni BM çatısı altında kurma çağrısında bulunuyorum. Bunu İstanbul'da kuralım ve bunun için yerleşkemiz hazır. Burası İstanbul Boğazı manzaralı. Bir süre önce Cenevre'de yaptığımız toplantı sonrası bu önerimize Yunanistan, Meksika ve birçok ülke destek verdi. Onlara da teşekkür ediyorum. Akabinde Büyükelçiliğimizin de girişimiyle Çin ile 'erişilebilirlik' alnında bir protokol yapıldı. İnşallah diğer ülkelerle de bu protokolleri gerçekleştirerek insanlık adına bu çatı altında büyük hizmet ifa etmiş olacağız." diye konuştu.

Doğal olaylar, savaş ve hastalıkların can kayıplarına neden olduğunu kaydeden Bayram, barış içinde yaşama çağrısı yaptı.

"Gazze ve Filistin ölmesin"

Bayram, "Çocuklarımız, kadınlarımız ve insanlarımız ölmesin. Gazze ve Filistin ölmesin. Barış içinde bir dünya istiyoruz. Savaş istemiyoruz, engelsiz bir dünya ve Türkiye için hep beraber çalışıyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz ve pes etmeyeceğiz." dedi.

BM İnsan Hakları Konseyinin Ekim 2024'te "erişilebilirlik kararını" kabul ettiğini anımsatan Bayram, bu kararın, engelli bireyler, yaşlılar ve hassas gruplar için insan haklarının tam anlamıyla erişilebilir olması ve herkesin bu haklardan faydalanabilmelerini temin etmek için ülkeler, BM ve tüm paydaşların ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliğine yönelik önlemler almalarını talep ettiğini dile getirdi.