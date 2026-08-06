Engelli Raporu Gecikmesi Muhalefeti Harekete Geçirdi

Haber : Ogün AKKAYA

(TBMM) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun saha ziyaretlerini şubat ayında tamamlamasına rağmen nihai araştırma raporunu henüz yayımlamaması üzerine, muhalefet şerhi hazırlıkları için raporun bir an önce tamamlanması çağrısında bulundu. Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise 10 bin sayfayı aşan devasa bir veri havuzu üzerinde titizlikle çalışıldığını belirterek, "Engellilik konusunda tamamen bütüncül bir yaklaşım ortaya koyduk. 25 kişilik uzman ekibimiz, sahada ve masada hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde rapor yazım sürecini sürdürüyor" dedi.

TBMM'de engelli bireylerin yaşadığı sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında kurulan komisyon, kamu kurumları, meslek örgütleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla çok sayıda toplantı düzenlendi. 8 Ocak 2026'daki son resmi toplantının ardından Kayseri, Diyarbakır ve Edirne'de yerinde incelemeler yapıldı. Saha ziyaretlerinin ardından başlayan rapor yazım süreci ise halen devam ediyor.

YENİ PARTİLİ YAMAN: "İYİ ÖRNEKLERİ GÖRMEK ADINA SAHA ZİYARETLERİ YAPTIK"

Komisyonun yasal çalışma süresini tamamlamasına rağmen raporun gecikmesini yakından takip ettiğini belirten Komisyon Üyesi YENİ Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman, raporun muhalefet şerhi yazılabilmesi için bir an önce kendilerine sunulması gerektiğini belirtti.

Süreci komisyon uzmanlarıyla sürekli görüştüğünü ifade eden Yaman, komisyonun masa başında yürütülen klasik araştırmalardan farklı, sahaya inen bir yapısı olduğunu vurgulayarak, "Komisyon, normal yasal süresini tamamladı. Hatta, saha ziyaretleriyle bu sürenin de dışına çıktık. Çünkü komisyonların büyük bölümü masa başında yürütülüyor. Ama engelli komisyonunda iyi örnekleri yerinde görmek adına saha ziyaretleri yaptık. Başkanımızın bu konuda gerçekten adanmış bir yaklaşımı vardı" ifadesini kullandı.

"ŞERH İÇİN RAPORUN BİR AN ÖNCE PAYLAŞILMASI GEREKİYOR"

Meclis tatile girmeden önce raporu görmek istediklerini belirten Yaman, "Raporu bir an önce görelim ki Meclis tatilinde muhalefet şerhimizi hazırlayalım. Bu raporlar ansiklopedi niteliğinde oluyor. Ben Yenidoğan Çetesi Araştırma Komisyonu'nda da görev yaptım. Muhalefet şerhi ciddi hazırlık gerektiriyor. O nedenle raporun bir an önce paylaşılması gerekiyor" dedi.

Aylin Yaman, kamuoyunun komisyondan beklentisinin çok yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında raporların ne kadar sürede tamamlanacağına ilişkin bir kısıtlama yok. Bu da bazen işin zamana bırakılması, hatta unutturulması eleştirilerine neden olabiliyor. Öte yandan gerçekten kapsamlı hazırlanan raporların uzun sürmesi de doğal. Çünkü çok sayıda kurum, uzman ve sivil toplum kuruluşunun görüşü değerlendiriliyor. İyi bir rapor çıkacağına inanıyorum. Sayın Başkanın bu konuya gösterdiği hassasiyeti biliyorum. Ancak kamuoyunun beklentisi çok yüksek. Bu kadar yakından takip edilen başka bir araştırma komisyonu olduğunu düşünmüyorum. Raporun bir an önce bize ulaştırılması gerekiyor ki biz de muhalefet şerhimizi hazırlayalım ve önerilerimizi ortaya koyalım. Çok detaylı ve güzel bir çalışma yapıldı. Her bakanlığın sorumluluk alanındaki sorunları tek tek ele aldık. Kısa vadede yapılabilecek çok şey var, orta ve uzun vadede de atılması gereken adımlar bulunuyor. Bunlara bir an önce başlanması gerekiyor."

DEVA PARTİLİ ESEN: "ZİYARETLER OLDUKÇA OLUMLU"

Komisyon üyesi DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen de ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, komisyon çalışmalarının verimli geçtiğini ancak raporun bu kadar gecikmesini beklemediğini söyledi.

Komisyonun saha ziyaretlerinin oldukça olumlu geçtiğini belirten Esen, "Geçikmesini ben de tahmin etmiyordum. Komisyon Başkanının bu işi önemsediğini düşünüyorum. Belki biraz daha kapsamlı bir kanun teklifi hazırlığıyla ilgili bir süreç yaşanıyordur" dedi.

Sürece ilişkin genel anlamda olumlu bir izlenime sahip olduğunu dile getiren Elif Esen, "Çok olumlu ya da olumsuz bir yorum yapmak istemem. İçinde doğru bir işleyiş gördüm. Ancak bu kadar geçikmemesi gerekiyordu. Titizlik sonucu da olmuş olabilir. Önümüzdeki hafta komisyon başkanına tekrar raporu hatırlatacağım" diye konuştu.

KOMİSYON BAŞKANI KASAPOĞLU: "DEVASA BİR DEĞERLENDİRME HAVUZU SÖZ KONUSU"

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, muhalefet vekillerinin sürece dair beklentileri ve rapor yazım aşamasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Çalışmanın sıradan bir raporlamanın ötesine geçtiğini belirten Kasapoğlu, sahadan gelen verilerin büyüklüğüne ve kapsamına dikkati çekerek, süreci şu sözlerle özetledi:

"Komisyonumuza gerek posta yoluyla gerekse engelli@tbmm.gov.tr e-posta adresimiz üzerinden binlerce talep, görüş ve öneri ulaştı. Tarafımıza iletilen 1000'e yakın belge, uzmanlarımızca tek tek inceleniyor ve kategorize ediliyor. Aynı zamanda pek çok kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşuyla yüzlerce resmi yazışmamız oldu. Veri sağlama ve bilgi edinme anlamında bu süreç aralıksız devam ediyor. Parlamento üyelerimizden gelen öneriler de eklendiğinde 10 bin sayfayı aşan devasa bir değerlendirme havuzu söz konusu."

"RAPOR, TÜM ENGEL GRUPLARINI KAPSAYACAK BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA HAZIRLANIYOR"

TBMM'de gerçekleştirilen 30 resmi komisyon toplantısının yanı sıra 81 ilin katılımıyla düzenlenen bölge istişare toplantılarının tüm tutanakları üzerinde titizlikle çalışıldığının altını çizen Başkan Kasapoğlu, raporun tüm engel gruplarını kapsayacak bütüncül bir yaklaşımla hazırlandığını ifade etti.

"Normal şartlarda sadece tek bir engel grubunun ele alınabileceği sınırlı bir zaman diliminde, biz kronik hastalıklar da dahil olmak üzere tüm engel gruplarını kapsadık" diyen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Engellilik konusunda tamamen bütüncül bir yaklaşım ortaya koyduk. Pek çok engel grubu, bu komisyon vesilesiyle ilk defa TBMM çatısı altında sorunlarını ve çözüm önerilerini doğrudan ifade ederek tutanaklara geçirdi. Sürecin kendisi dahi son derece kıymetli. 25 kişilik uzman ekibimiz, sahada ve masada hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde rapor yazım sürecini sürdürüyor. Siyasi tartışmaların ötesinde, milletimizin vicdanını ve sahanın gerçekliğini yansıtan, alanında hazırlanmış en kapsamlı ve uygulanabilir raporlardan birini layıkıyla tamamlayarak parlamentomuzun ve aziz milletimizin takdirine sunacağız."

Kaynak: ANKA