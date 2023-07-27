Endonezyalılar, Ulusal Nehir Günü'nde Çöpleri Temizledi

Endonezya Ulusal Nehir Günü kapsamında ülkenin Batı Cava eyaletine bağlı Bandung'da bulunan Cikeruh Nehri'nde yüzen çöpleri temizleyen insanlar, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)

BANDUNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Nehir Günü, her yıl 27 Temmuz'da kutlanıyor. Yerel halk bu günü kutlamak için kavurucu sıcaklar altında bir araya gelerek Cikeruh Nehri'ndeki çöpleri temizliyor ve çevre koruması konusunda halkın farkındalığını arttırıyor.

Endonezya Ulusal Nehir Günü kapsamında ülkenin Batı Cava eyaletine bağlı Bandung'da bulunan Cikeruh Nehri'nde yüzen çöpleri temizleyen insanlar, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)

Endonezya Ulusal Nehir Günü kapsamında ülkenin Batı Cava eyaletine bağlı Bandung'da bulunan Cikeruh Nehri'nde yüzen çöpleri temizleyen insanlar, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)

Endonezya Ulusal Nehir Günü kapsamında ülkenin Batı Cava eyaletine bağlı Bandung'da bulunan Cikeruh Nehri'nde yüzen çöpleri temizleyen insanlar, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)

Endonezya Ulusal Nehir Günü kapsamında ülkenin Batı Cava eyaletine bağlı Bandung'da bulunan Cikeruh Nehri'nde yüzen çöpleri temizleyen insanlar, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)

Endonezya Ulusal Nehir Günü kapsamında ülkenin Batı Cava eyaletine bağlı Bandung'da bulunan Cikeruh Nehri'nde yüzen çöpleri temizleyen insanlar, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)