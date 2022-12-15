Endonezya'nın Başkenti Cakarta'da Noel Hazırlığı
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CAKARTA, 15 Aralık (Xinhua) -- Noel kutlamalarına hazırlanan Endonezya'nın başkenti Cakarta'da dev bir Noel ağacı ışıklandırıldı.
CAKARTA, 15 Aralık (Xinhua) -- Noel kutlamalarına hazırlanan Endonezya'nın başkenti Cakarta'da dev bir Noel ağacı ışıklandırıldı. Noel çelenkleri ve ışıklarla süslenen şehirde pek çok hazırlık yapılıyor ve yaklaşık bir hafta sonra başlayacak Noel tatili için bir festival atmosferi yaratılıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel