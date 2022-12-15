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Endonezya'nın Başkenti Cakarta'da Noel Hazırlığı

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Endonezya'nın Başkenti Cakarta'da Noel Hazırlığı

CAKARTA, 15 Aralık (Xinhua) -- Noel kutlamalarına hazırlanan Endonezya'nın başkenti Cakarta'da dev bir Noel ağacı ışıklandırıldı.

Endonezya'nın Başkenti Cakarta'da Noel HazırlığıEndonezya'nın başkenti Cakarta'da bir parktaki Noel ağacı, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zulkarnain/Xinhua)

CAKARTA, 15 Aralık (Xinhua) -- Noel kutlamalarına hazırlanan Endonezya'nın başkenti Cakarta'da dev bir Noel ağacı ışıklandırıldı. Noel çelenkleri ve ışıklarla süslenen şehirde pek çok hazırlık yapılıyor ve yaklaşık bir hafta sonra başlayacak Noel tatili için bir festival atmosferi yaratılıyor.

Endonezya'nın Başkenti Cakarta'da Noel HazırlığıEndonezya'nın başkenti Cakarta'da yaklaşan Noel için yapılan süslemeler, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zulkarnain/Xinhua)

Endonezya'nın Başkenti Cakarta'da Noel HazırlığıEndonezya'nın başkenti Cakarta'da bir parktaki ışıklandırılmış Noel ağacının önünden geçen bir kişi, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zulkarnain/Xinhua)

Endonezya'nın Başkenti Cakarta'da Noel HazırlığıEndonezya'nın başkenti Cakarta'da bir parktaki Noel ağacı, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zulkarnain/Xinhua)

Endonezya'nın Başkenti Cakarta'da Noel HazırlığıEndonezya'nın başkenti Cakarta'da yaklaşan Noel için yapılan ışıklı süslemeler, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zulkarnain/Xinhua)

Endonezya'nın Başkenti Cakarta'da Noel HazırlığıEndonezya'nın başkenti Cakarta'da yaklaşan Noel için yapılan süslemeler, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zulkarnain/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Jakarta Aralık Noel Güncel Haberler

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