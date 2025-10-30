Haberler

Emine Erdoğan, Almanya Başbakanı eşini Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ağırladı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in eşi Charlotte Merz ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

ESERLERİ İNCELEDİLER

Emine Erdoğan, Charlotte Merz'i kütüphaneye gelişinde kapıda samimi şekilde karşıladı. Kütüphanenin Cihannüma Salonu'na geçen lider eşleri, Almanya Kitaplığı'ndaki eserleri inceledi. Emine Erdoğan, Merz'e Mevlana'nın 'Mesnevi' eserinin Almanca baskısını ve İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan 'Türkiye' tanıtım kitabını hediye etti.

KÜTÜPHANEDEKİ ÇOCUKLARLA BULUŞTULAR

Emine Erdoğan ve Charlotte Merz, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ne geçerek burada çeşitli etkinlikler yapan çocuklarla bir araya geldi. Çocukların, 'kodlama' dersi kapsamında yaptıkları basit elektrik devresi çalışmalarını ve gezegen şeklindeki gece lambası tasarımlarını inceleyen lider eşleri, çocuklarla etkinliklerine ilişkin sohbet etti. Lider eşleri, çocukların, oyun hamurlarından yaptıkları gezegenler ve dünyanın katmanları çalışmalarını da inceledi. Çocuklar, Emine Erdoğan ve Charlotte Merz'e, ayın yüzeyini gösteren tablo çalışmalarını hediye etti.

'ARKEOLOJİNİN ALTIN ÇAĞI SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİLER

Lider eşleri daha sonra Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji projesi 'Geleceğe Miras' kazılarıyla bulunan eserlerin yer aldığı 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ni gezdi. Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sonucu yurt dışına çıkarılan ve 65 yıl aradan sonra Türkiye'ye getirilen, MS 2'nci ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen Roma İmparatoru Marcus Aurelius bronz heykelin de yer aldığı sergiyi ilgiyle gezen Emine Erdoğan ve Charlotte Merz, eserler hakkında bilgi aldı. Lider eşleri, kütüphane ziyaretinin ardından Devlet Konukevi'ne geçerek burada ikili görüşme gerçekleştirdi.

"SEÇKİN KOLEKSİYONLARI TANITMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUM"

Emine Erdoğan, Charlotte Merz ile Millet Kütüphanesi'ni ziyaretine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi'nin kıymetli eşi Charlotte Merz Hanımefendi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde bir araya geldik. Medeniyetimizin ilim ve kültür birikimini yansıtan nadir eserleri, el yazmalarını ve seçkin koleksiyonları tanıtmaktan memnuniyet duydum. Almanya Kitaplığı bölümünde, Almanya'nın tarihi ve edebi mirasını yansıtan kaynakları birlikte inceledik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
