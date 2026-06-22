Milli oyunculardan Bodrum'da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar

Dünya Kupası’na veda ederek ülkeyi hüzne boğan A Milli Futbol Takımı’nda, saha dışındaki prim ve ödül tartışmalarına nokta koyacak cinsten bir gelişme yaşandı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN VİLLA HEDİYESİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası’na katılma başarısı gösteren A Milli Takım'da futbolculara Bodrum’da lüks birer villa hediye edeceğini açıklamıştı. Hacıosmanoğlu, konuyla ilgili geçmiş dönemde yaptığı açıklamada ''22 senedir Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Elinde böyle bir imkân varsa bizler de yönetim olarak gereğini yapacağız. Bodrum'da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz. Bu evlerin TFF'ye satıldıktan sonra verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben kendi cebimden vereceğim futbolcularımıza bu evleri'' demişti.

VİLLAYI İSTEMİYORLAR

Dünya Kupası'na erken veda ederek eleştirilerin odağı olan A Milli Takım ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Serdar Ali Çeliklerin'in haberine göre; Milli takım forması giyen tüm oyuncuların TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Bodrum'da hediye edeceği villaları kabul etmeme kararı aldığı öne sürüldü. Konu ile ilgili şu ana dek resmi bir açıklama gelmedi.