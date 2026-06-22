Haberler

Milli oyunculardan Bodrum'da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar

Milli oyunculardan Bodrum'da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar Haber Videosunu İzle
Milli oyunculardan Bodrum'da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'ın TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Bodrum'da hediye edeceği villaları kabul etmeme kararı aldığı iddia edildi.

Dünya Kupası’na veda ederek ülkeyi hüzne boğan A Milli Futbol Takımı’nda, saha dışındaki prim ve ödül tartışmalarına nokta koyacak cinsten bir gelişme yaşandı. 

HACIOSMANOĞLU'NDAN VİLLA HEDİYESİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası’na katılma başarısı gösteren A Milli Takım'da futbolculara Bodrum’da lüks birer villa hediye edeceğini açıklamıştı. Hacıosmanoğlu, konuyla ilgili geçmiş dönemde yaptığı açıklamada ''22 senedir Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Elinde böyle bir imkân varsa bizler de yönetim olarak gereğini yapacağız. Bodrum'da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz. Bu evlerin TFF'ye satıldıktan sonra verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben kendi cebimden vereceğim futbolcularımıza bu evleri'' demişti.

VİLLAYI İSTEMİYORLAR

Dünya Kupası'na erken veda ederek eleştirilerin odağı olan A Milli Takım ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Serdar Ali Çeliklerin'in haberine göre; Milli takım forması giyen tüm oyuncuların TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Bodrum'da hediye edeceği villaları kabul etmeme kararı aldığı öne sürüldü. Konu ile ilgili şu ana dek resmi bir açıklama gelmedi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu için karar

Bakan Gürlek duyurdu! 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge

Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile "sıfır tolerans" genelgesi
ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu

Trump'tan geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası'ndan çekildi

Ünlü futbolcu, eşinin doğumunda olmak için Dünya Kupası'ndan çekildi
İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü

Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir

Milyonlarca sürücüye uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
İniş takımı arızalanan SunExpress uçağı paniğe neden oldu

Havada büyük panik! İniş takımı arızalanan uçakta korku dolu anlar
Antalya'da kayıp olarak aranan Polonyalı ormanlık alanda intihar etti

Tatil için geldiği Türkiye'de korkunç şekilde canına kıydı
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan vazgeçmiyor

Dokunulmazlık Abdülkerim'in!
Gıda zehirlenmesi vakalar zirve yaptı: Ölüm riski var

Vakalar zirve yaptı! Yaz aylarında çoğalıyor, ölüm riski var