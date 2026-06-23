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2 dosyada düğüm çözülüyor! Bakan Gürlek "yeni deliller bulundu" diyerek duyurdu

2 dosyada düğüm çözülüyor! Bakan Gürlek 'yeni deliller bulundu' diyerek duyurdu
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar ve kayıp vakalarına ilişkin dosyaların yeniden incelendiğini açıkladı. Ağrı'da 13 yıldır çözülemeyen Nesim Bayram dosyası ile Batman'daki Evindar Tığrak soruşturmasında yeni deliller elde edildiğini belirten Gürlek, şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

  • Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, yıllardır aydınlatılamayan dosyaları yeniden ele alıyor.
  • Ağrı'da 2013'ten bu yana süren Nesim Bayram soruşturmasında HTS ve baz kayıtlarının güncel analizi ile yeni tanık beyanları sonucu şüpheliler gözaltına alındı.
  • Batman'da kayıp Evindar Tığrak dosyasında HTS, PTS, kriminal incelemeler, biyolojik izler ve tanık ifadeleriyle yeni deliller elde edildi ve sorumlular hakkında adli işlem başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yıllardır aydınlatılamayan dosyaların yeniden ele alındığını açıkladı.

Gürlek, kamu vicdanını yaralayan olaylarda adaletin sağlanması için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, kayıp vatandaşlar ve faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

13 YILLIK NESİM BAYRAM DOSYASINDA YENİ GELİŞME

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, Ağrı'da 2013 yılından bu yana devam eden Nesim Bayram soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmalarda HTS ve baz kayıtları güncel analiz yöntemleriyle yeniden incelendi. Yeni tanık beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

EVİNDAR TIĞRAK DOSYASINDA DA KRİTİK DELİLLER ELDE EDİLDİ

Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında da soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bulgulara ulaşıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada HTS ve PTS kayıtları, kriminal incelemeler, araç üzerindeki biyolojik izler, tanık ifadeleri ve teknik veriler birlikte değerlendirildi. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda sorumlular hakkında adli işlemler başlatıldı.

"SİS PERDESİNİ KALDIRMAKTA KARARLIYIZ"

Açıklamasında soruşturmalarda görev alan savcılıklara, emniyet birimlerine ve Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı personeline teşekkür eden Gürlek, kayıp vatandaşlar ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Gürlek, "Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız. Hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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