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Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi

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Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi
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Galatasaray'da Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için sarı-kırmızılılara 125 milyon Euro'luk teklif gelirken, gelen teklife verilen yanıt da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig devi  Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgi odağında olmaya devam ediyor.

125 MİLYONLUK REKOR TEKLİF

İsmi açıklanmayan bir kulüp, Nijeryalı golcü için Galatasaray'a 125 milyon Euro'luk rekor bir teklif yaptı. Ancak Galatasaray yönetimi bu teklifi yeterli bulmadı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen için 150 milyon Euro ve üzeri bir teklif gelmesi halinde masaya oturma kararı aldı.

AVRUPA DEVLERİ DEVREDE

Real Madrid, Chelsea, PSG, Manchester United, Barcelona ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Osimhen'i istediği yönünde haberler sıkça yer alırken, teklifi yapan takımın da bu kulüplerden birinin olduğu düşünülüyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla iki sezonda tüm kulvarlarda 74 maça çıkan Victor Osimhen, 59 gol ve 16 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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