Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgi odağında olmaya devam ediyor.

125 MİLYONLUK REKOR TEKLİF

İsmi açıklanmayan bir kulüp, Nijeryalı golcü için Galatasaray'a 125 milyon Euro'luk rekor bir teklif yaptı. Ancak Galatasaray yönetimi bu teklifi yeterli bulmadı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen için 150 milyon Euro ve üzeri bir teklif gelmesi halinde masaya oturma kararı aldı.

AVRUPA DEVLERİ DEVREDE

Real Madrid, Chelsea, PSG, Manchester United, Barcelona ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Osimhen'i istediği yönünde haberler sıkça yer alırken, teklifi yapan takımın da bu kulüplerden birinin olduğu düşünülüyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla iki sezonda tüm kulvarlarda 74 maça çıkan Victor Osimhen, 59 gol ve 16 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.