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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Haaland 2 gol atarken, Senegal'de Sarr iki golle karşılık verdi.

Stat: New York New Jersey

Hakemler: Wilton Pereira Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires (Brezilya)

Norveç : Nyland, Heggem (Dk. 84 Oestigaard), Ryerson (Dk. 12 Pedersen), Ajer, Wolfe, Berge, Odegaard, Aursnes (Dk. 46 Berg), Nusa (Dk. 71 Schjelderup), Sörloth (Dk. 84 Bobb), Haaland

Senegal : Mendy (Dk. 63 Diaw), Koulibaly (Dk. 72 Pape Sarr), Niakhate, Diouf (Dk. 54 Jakobs), Idrissa Gueye, Camara (Dk. 63 Ciss), Diatta, Sarr, Pape Gueye (Dk. 54 Mbaye), Mane, Jackson

Goller: Dk. 43 Pedersen, Dk. 48 ve Dk. 58 Haaland ( Norveç ), Dk. 53 ve Dk. 90 Sarr ( Senegal )

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç, ikinci maçında Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turunu garantiledi.

I Grubu'ndaki ilk maçında Irak'ı 4-1 yenen Norveç, Senegal'i de 3-2 mağlup etti ve son 32 turuna çıkmayı kesinleştirdi.

İlk maçta Irak'a 2 gol atan Haaland, ikinci karşılaşmada da Senegal'e attığı 2 golle turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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