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Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldız "Güle güle" dediler

Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldız 'Güle güle' dediler
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kaleci rotasyonunda değişim yaşanması bekleniyor. Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat'ın ayrılığa en yakın isimler olduğu öne sürülürken, sarı-lacivertliler kalede en az iki oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfer ve kadro planlaması çalışmaları hız kazandı.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertliler, bir yandan transfer görüşmelerini sürdürürken diğer yandan kadrodaki oyuncu sayısını azaltmak için harekete geçti.

KALECİ SAYISI DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de özellikle kaleci mevkisindeki yoğunluk teknik heyetin gündemindeki konuların başında geliyor. Sarı-lacivertli takımın kadrosunda Mert Günok, Ederson, Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat ve Tarık Çetin olmak üzere toplam beş kaleci bulunuyor.

EN AZ İKİ AYRILIK BEKLENİYOR

İddialara göre yönetim, yeni sezon öncesinde kaleci rotasyonunu daraltmayı planlıyor. Bu doğrultuda en az iki file bekçisiyle yolların ayrılması beklenirken, ayrılığa en yakın isimlerin Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat olduğu belirtiliyor.

LIVAKOVIC KARARINI KUPA SONRASI VERECEK

Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Dominik Livakovic'in geleceğine turnuva sonrasında karar vereceği ifade edildi. Tecrübeli kalecinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam etse de gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öne sürülüyor.

İRFAN CAN İÇİN YOLUN SONU

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık olarak geçiren İrfan Can Eğribayat'ın ise yeni sezon planlamasında yer almadığı iddia edildi. Sözleşmesinin son yılına giren 27 yaşındaki kalecinin düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

GÖZLER YÖNETİMDE

Fenerbahçe'de kaleci operasyonunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Yönetimin hem kadro maliyetini düşürmek hem de rotasyonu daha dengeli hale getirmek için gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Hamza Temur
Hamza Temur
Haberler.com
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