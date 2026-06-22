Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma sona erdi. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi. Zuhal Kalaycıoğlu'nun ev hapsi kararı kaldırılırken dava 13 Temmuz'a ertelendi.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin ilk duruşmada mahkeme Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi.
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