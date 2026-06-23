Haberler

İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte belgeler ve gerçeğe aykırı taahhütnameler kullanarak çok sayıda yabancı uyruklu kişiye usulsüz ikamet izni sağladıkları ve faaliyetlerini danışmanlık şirketleri üzerinden organize ettikleri belirlendi.

İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte belgeler ve gerçeğe aykırı beyanlarla çok sayıda yabancı uyruklu kişiye usulsüz ikamet izni sağladıkları belirlendi.

DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında danışmanlık faaliyeti yürüten bazı şirketlerin çevrim içi muhasebe sistemleri incelendi. Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu şirketler aracılığıyla göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürütüldüğü ve çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına usulsüz şekilde ikamet izni alındığı tespit edildi.

SAHTE BELGELERLE İKAMET İZNİ SAĞLADILAR

Ekiplerin çalışmaları sonucu şüphelilerin ikamet izni başvurularında kullanılan belgeler üzerinde değişiklik yaptıkları, gerçeğe aykırı içerikte veya tamamen sahte belgeler hazırladıkları belirlendi.

Ayrıca gerçeğe aykırı taahhütnameler kullanılarak kamu kurumlarının yanıltıldığı ve bu yöntemle göçmen kaçakçılığı suçunun organize şekilde işlendiği ortaya çıkarıldı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Trump fena kızdı! Netanyahu'nun 'sınırsız' yetkisini elinden aldı

Netanyahu'ya tarihi ayar! Küplere binen Trump elindeki yetkiyi aldı
400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama

400 milyon TL iddiası tutmadı! Gökçek nasıl çark edeceğini şaşırdı
Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, faturası hayli ağır oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japon turistin yayınına müdahale edip garip hareketler yaptı

Japon turistin İstanbul'da maruz kaldığı manzara bu
Sözleri infial yaratmıştı! Canlı yayında söyledikleri nedeniyle işine son verildi

Canlı yayında söyledikleri nedeniyle işine son verildi
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

Özel'in yeni adresi belli! Parti binasına posterler asıldı bile
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

İşte ünlü oyuncunun son hali
Yılanların dansı kameralara yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den
Dünyada bir benzeri daha yok! Dağı oyup içine raylı sistem kurmuşlar

Dünyada bir benzeri daha yok! Dağı oyup içine kurmuşlar