Ehliyetsiz sürücü baba ve oğlunu öldürdü

Yalova'nın Altınova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

M.C.K. (17) idaresindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, Çavuşçiftliği mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet (36) ve oğlu Vahit Yıldız'a (4) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü M.C.K. ile araçta bulunan 3 kişi ise hafif yaralandı.

Ahmet ve Vahit Yıldız'ın cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Cenazeler, otopsi işleminin ardından defin için uçakla memleketleri Şanlıurfa'ya götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.C.K. tutuklandı.

Kızı yara almadan kurtuldu

Baba Ahmet Yıldız'ın, beraberinde çocukları Ayşe (11) ve oğlu Vahit'le bir yakınının evine misafirliğe gittiği, kızı rahatsızlanınca Altınova İlçe Devlet Hastanesi'ne geçtikleri, muayene sonrası yolcu minibüsüne binerek evlerinin bulunduğu Çavuşçiftliği mevkisine geldikleri belirtildi.

Yıldız'ın oğlunu kucağına aldığı, yolun karşısına yürürken hızla geldiği iddia edilen M.C.K'nin kullandığı aracın onlara çarptığı, kazadan yara almadan kurtulan Ayşe Yıldız'ın olay yerine gelen ekiplere "Şimdi ben anneme ne diyeceğim." ifadesini kullandığı, Vahit Yıldız'ın geçen ay bir motosikletin çarpması sonucu hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

M.C.K'nin, sosyal medya hesabından "Arabasına güvenenleri bekleriz." paylaşımında bulunarak, arkadaşlarını araçlarıyla yarışa davet ettiği dikkati çekti.

Kazanın görgü tanığı olan tır şoförü ise yaptığı açıklamada, otomobil sürücüsünün çok hızlı seyrettiğini ileri sürdü.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza anı, bölgede bulunan bir minibüs kooperatifinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, minibüsten kucağında oğlu ile inen baba Yıldız, bir süre karşı tarafa hızla koşan kızı Ayşe'nin peşinden yürümeye başladı.

Kızının kara yolunun orta kısmındaki beton bariyerlere varmasıyla birlikte yolun ortasına kadar gelen baba Yıldız ve kucağındaki oğluna, bu sırada süratli şekilde geldiği görülen M.C.K'nin kullandığı otomobilin çarptığı görülüyor.

Görüntüde, babası ve kardeşine otomobilin çarpmasının ardından tekrar yol kenarına koşan Ayşe Yıldız'ın yanına o sırada minibüsten birlikte indikleri bir vatandaşın koşarak geri döndüğü yer alıyor.