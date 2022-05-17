DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: "Vatana İhanetin Ne Olduğunu Atatürk Havalimanı'na Yapıldığı Zaman Görmekteyiz"

AKSARAY (ANKA) - KEMAL ONUR ATALAY

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Aksaray'a geldi. DP Genel Başkanı Uysal, "Vatana ihanetin ne olduğunu Atatürk Havalimanı'na yapıldığı zaman görebiliyoruz. Bu iktidarın 'Devleti ele geçireceğiz' diyerek FETÖ ile 15 Temmuz'da bu ülkeyi nasıl felakete götürdüklerinin ihanetini görmekteyiz. Cumhuriyetin bütün değerlerini yerle bir ettikleri yetmezmiş gibi pandemide sahra hastaneleri kuracağız diye Atatürk Havalimanı'nın milyar dolarlık pistlerini yıkmak için, tahrip etmek için nasıl bir yıkımı gerçekleştirdiklerini görmekteyiz. Yaptıklarının amaçlarını bilmekteyiz" dedi. Enginyurt da, Aksaray'dan çıkan AKP oyları için, "AK Partililerin tabiriyle verdiniz de verdiniz. Ne aldınız. Veren el, alan elden daha hayırlı dediler siz verdiniz ama hiçbir hayrını görmediniz" diye konuştu.

DP İl Başkanlığı'nın düzenlediği program için bugün Aksaray'a gelen DP Genel Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal Türkiye'nin dört nala felakete gittiğini belirterek, "Ülkenin yaşadığı sistematik çöküş, ekonomiden hukuka, demokrasiden eğitime her sahada renk veriyor" dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Uysal, "Kendisini ekonomist olarak değerlendiren, Çin modeli ve farklı modelleri 84 milyonun üzerinde deneyen yapı, şu an milleti ekmeğe muhtaç etti. Milyonlarca insanın sofrasındaki ekmeğin çalındığı, milyonlarca insanın işsiz kaldığı bu sistematik ekonomik çöküşün bedelini vatandaş ödüyor" diye konuştu.

"20 YILDA YAPAMADIĞINIZ NEYİ YAPACAKSINIZ?"

Bugüne kadar çok övdükleri Cumhurbaşkanlığı sisteminin iflas ettiğini anlatan Gültekin Uysal şunları söyledi:

"Sınırsız yetkileri ile sınırlı yaptıkları işler yüzünden yüzde 11,4 işsizlik var. Bir tarafta kendi topraklarında doğan vatandaşlarına geleceğe dair hayaller kurduramayan, kendi memleketinin doktorlarına 'giderlerse gitsinler' deyip diğer Suriyeli sığınmacıları göndermeyeceğim diyorlar. Bu anlayışla Türkiye'nin yol alma imkanı yoktur. 20 yıldır Türk milleti Sayın Erdoğan ve partisine hiçbir mazeret bırakmayacak şekilde yetki vermiş. Yetki yetmemiş, mutlak güç istemiş. Bu millet onu da vermiş. Bugün geldiğimiz noktada iki buçuk trilyon dolarlık bütçeyi kullanmış. Dört tane, 5 yıllık uygulanacak kalkınma planı zamanını kullanmış, ama hala suç hep bir başkalarında ve hala mazeret peşindeler. 5 yıl daha sayın Erdoğan'a millet yetki verse, 20 yılda yapamadığınız neyi yapacaksınız?

"TÜRK MİLLETİ KENDİ KADERİNİ ORTAYA KOYUP BU HARAMİLERİN ELİNDEN ÜLKEYİ KURTARACAKTIR"

Türkiye bugün demokraside küme düşmüş, 2023'te hedef koydukları 2 trilyon dolarlık hedefe şimdi 2053 ve 2071 taşıyacaklarını iddia ediyorlar. Hadi 300 yıllık ömrünüz olsa anlayacağız da… İnsan ömrü ortada. Bugün söylenecek sözünüz kalmamıştır. Demokraside tam burada devreye girer. Sözü olanlar, icrası olanlar bu iktidarı gönderecek. Bir parti organizasyonundan çıkmış, organize bir suç örgütü olarak bu ülkenin kaynaklarını yağmalayan bu partinin Türkiye'ye verecek hiçbir şey yoktur. Önümüzde Türk demokrasisinin belki de en büyük sınavı ile karşı karşıyayız. Bu açıdan 2023'te yapılacak genel seçimlerde Allah'ın izniyle Türk Milleti kendi kaderini ortaya koyup bu haramilerin elinden ülkeyi kurtaracaktır."

"ÜLKENİN KAYNAKLARINI YOK EDENLERDEN HESAP SORULACAKTIR"

Uluslararası Yolsuzluklarla Mücadele Örgütü'nün Türkiye'de yapmış olduğu bir araştırmanın kamuoyuna yansıdığını söyleyen DP Genel Başkanı Uysal ülkede vatandaşların yüzde 74'ünün yolsuzlukların arttığı yönünde görüş bildirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu ülkeyi yanlış batağına saplayanlardan, sistematik olarak bu ülkenin bütün kaynaklarını yok edenlerden hesap sorulacaktır. Bu ülkenin Milli Güvenlik Kurulu'nu toplayanlar bilmelidir ki bu ülkedeki yolsuzlukların artması, terör örgütleri kadar milli güvenlik meselesidir. Biz diyoruz ki Milli Güvenlik Kurulu eğer bir değerlendirme yapacaksa, bu yolsuzluklarla ilgili bir çalışma yapmalıdır. Son 20 yılda çiftçi, esnaf ve dar gelirli vatandaşımız varlıklarını kaybederken, diğer tarafta iktidar ezebildiğince ezdi. Gelinen noktada çiftçimizin sayısı 500 binin altına düşmüştür. İktidara sormamız gerekir, bugün Türkiye, neden dünyada en çok buğday, ayçiçeği, pamuk ithalatı yapan ülkesidir? Bu sorunun cevabını almak zorundayız."

"FABRİKALARI SATANLAR GÜBRE NEDEN ARTTI DİYOR"

Gültekin Uysal, AKP'nin 2002 yılından itibaren küresel ekonomik güçlerden rol çaldığını ifade ederek, "Bir tarafta Büyük Ortadoğu Projesi, diğer taraftan 80 yıllık Cumhuriyetin tarım altyapısı başta olmak üzere kurduğu birçok değerleri tasfiye etmek üzere rol aldılar ve onun gereğini yaptılar. Gübre fabrikaları başta olmak üzere birçok fabrikaları özelleştirenler, bugün gübre fiyatları neden yüzde 500 arttı diyorlar. Her zaman çiftçisinin, esnafının, sanayisinin yanında olan Demokrat Partisi eski anlayışıyla yenilikçi kimliği ile çiftçisinin ve üretenlerin her zaman yanında olacak. Esnafımızı ve çiftçilerimizi ağır vergiler altında ezdirmeyeceğiz" dedi.

"HÜKÜMET FETÖ İLE ÜLKEYİ FELAKETE GÖTÜRDÜ"

Gültekin Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sürdürülebilir bir tarım için devlet gerekirse müdahale edip, çiftçinin satamadığı ürünleri kendisi alacak. Yeniden, bu ülkeyi üretmeden tüketen, kazanmadan harcayan bir durumdan çıkartıp, üreten bir Türkiye haline getireceğiz. Bir ülkenin gelişmiş insan gücünün, kendi topraklarında gelecek hayali kuramamasından daha büyük felaket olamaz. Vatana ihanetin ne olduğunu Atatürk Havalimanı'na yapıldığı zaman görebiliyoruz. Bu iktidarın 'Devleti ele geçireceğiz' diyerek FETÖ ile 15 Temmuz'da bu ülkeyi nasıl felakete götürdüklerinin ihanetini görmekteyiz. Cumhuriyetin bütün değerlerini yerle bir ettikleri yetmezmiş gibi pandemide 'sahra hastaneleri kuracağız' diye Atatürk Havalimanı'nı milyar dolarlık pistlerini yıkmak için tahrip etmek için nasıl bir yıkımı gerçekleştirdiklerini görmekteyiz. Yaptıklarının amaçlarını bilmekteyiz. Majestelerinin mülkiyetine geçmiş yeni İstanbul Havalimanı kar etsin diye yapıldı.

"MİLLETİMİZLE BİRLİKTE, BU KRAVATLI SOYGUNCULARDAN HESAP SORACAĞIZ"

Buradan ifade ediyorum ki her ne yaparsanız yapın önünde sonunda bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Biz Türkiye'de bir devri sabık yaratacağız. Demokratik kurallar çerçevesinde milletimizle birlikte, bu kravatlı soygunculardan hesap soracağız. Bunlardan hesap sormayıp da madalya mı takacağız? Açık yüreklilikle söylüyoruz. Adınızın Ak olması yetmez. Alnımız ak olacak. Buradan açıkça sormaktayız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüzüğünde kötülük mü yazmaktadır? Bu kadar zulmü bu coğrafyanın insanları hak etmiyor. Önümüzdeki süreçte ülkemizi bu çöküntünün içerisinden çıkartarak yeniden işleyen bir demokrasiyi, yeniden hukuk düzenini birilerinin lütfettiği kadar hakka, lütfettiği kadar hukuka rıza vermeyeceğimiz, sorgusuzca yaşayabileceğimiz, hürriyetimizi sonuna kadar yaşayacağımız bir Türkiye hayalini gerçekleştireceğiz.

"İŞİNİZE GELDİ Mİ HDP İLE ÇÖZÜM SÜRECİNİ YÜRÜTECEKSİNİZ, İŞİNİZE GELMEDİĞİ ZAMAN MUHALEFETİ SUÇLAYACAKSINIZ"

İşinize geldi mi HDP ile çözüm sürecini yürüteceksiniz, işinize gelmediği zaman muhalefeti suçlayacaksınız. Sizleri çok iyi biliyoruz. Sizler, Atatürk'ün, Menderes'in, rahmetli Özal'ın yaptıklarını gördükçe hayıflanmaktasınız. Sizler kendi basiretsizliğinizi görmektesiniz. Onun için bu ülkenin bütün varlıklarını sattınız. O da yetmedi Atatürk Havalimanı'nın yıkmak teşebbüsündesiniz. Türkiye namuslu insanların idaresinde olsun, bugünkü bütçesinin üçte ikisi ile idare edilir. Namussuzlarla kazanacağımıza, namuslu insanların mücadelesinde sonuna kadar var oluruz. Biz kendimiz için bir kariyer, ahbap çavuş ilişkisinde değiliz. 7'den 70'e herkesin refah ve huzur içerisinde yaşayabileceği bir Türkiye hayali ile bugün buradayız. Şafak yakındır. Bu millet kendisine bu kadar zulmedenlerden sandıkta hesap soracaktır."

ENGİNYURT: "OY VERDİNİZ, NE ALDINIZ?"

Toplantıda konuşan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise "Demokratlar olarak 76 yıl boyunca ülkeyi yönetmiş, çiftçinin babası, esnafın babası, 'benim köylüm' diyen rahmetli Demirel'in bıraktığı mirası yeniden iktidar yapabilmek Türkiye'yi genel başkanımızla karış karış geziyoruz" dedi. Aksaray'ın AKP'ye en yüksek oyu veren il olduğunu, "ancak hayrını göremediklerini" belirten Enginyurt şunları söyledi:

"AK Partililerin tabiriyle verdiniz de verdiniz, verdiniz de verdiniz. Ne aldınız. Veren el, alan elden daha hayırlı dediler siz verdiniz ama hiçbir hayrını görmediniz. Gübrenin tonu 15 bin lira. İlaç bin liradan aşağı değil, mazot 23 lira, yemin yanına yanaşılmıyor. Elektrik yüzde 100 arttı. Doğalgaz faturaları ödenemiyor. Aksaray çiftçi memleketi, Aksaray tarım memleketi ve tarım cenneti de dahil olmak üzere çiftçi Türkiye'de kan ağlıyor. Cumhuriyet tarihinde çiftçi sayısı 500 yüz binin altına düşmüştür. Çiftçisine 2,5 lira verip iflas ettiren bu hükümet Rus'a, Amerikalıya, Kanadalıya para kazandırıyor ve çiftçimiz her geçen batıyor. Süt hayvancılığı artık yapılamaz hale geldi ve süt hayvanları kesime gidiyor. Hamdolsun Allah'a sabretmeyi tavsiye eden bir iktidar var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Saray'da yediği önünde yemediği arkasında olan bir sofrada manda yoğurdu, kestane balı yiyerek diyor ki, 'şükredin' diyor. Biz sabredelim de cenab-ı Allah sizlere şükrü helal kılmadı."

Yerel ve ulusal basın ile bir araya gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Enginyurt, Aksaray esnafını da ziyaret etti.