Doruk Madencilik işçilerinden TBMM'ye yürüyüş kararı

Haber : Nilgün Hande ÖZTÜRK - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik'te alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Ankara'da eylem yapan işçiler, yarın saat 11.00'de Ulus Meydanı'nda toplanarak ailelerinin de katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyeceklerini bildirdi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, "45 aydır verilen sözlerin hiçbiri yerine gelmedi. Haklı taleplerimiz için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi maden işçileri, resmi taahhütlere rağmen alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.

İşçiler, Ankara'daki Kuğulu Park'ta basın açıklaması yaptı. Türk Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, basın açıklamasında milletvekilleri ve bakanlara seslenerek, işçilerin hak mücadelesine destek çağrısında bulundu.

Kocabıyık, "Milletvekillerine ve bakanlara sesleniyorum, haklı davamızda yanımızda yer almanızı istiyoruz. Buradan tekrar beyan ediyoruz. Yarın saat 11.00'de Ulus Meydanı'nda toplanıyoruz, kalabalık bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyeceğiz. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur. Güvenlik önlemini buradaki gariban, hakkını arayan arkadaşlara almasınlar lütfen. Burada yapacakları tek bir şey var: İşvereni çağıracaklar, gerekli baskıyı, gerekli uygulamayı yapacaklar kendilerine, biz de herkes huzurlu bir şekilde evine dönecek" diye konuştu.

KOCABIYIK: "45 AYDIR VERİLEN SÖZLERİN HİÇBİRİ YERİNE GELMEDİ"

Kocabıyık, daha sonra ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada da işçilerin yaklaşık 45 aydır düzensiz maaş ödemeleriyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Talih Kocabıyık, "Bugüne kadar sabredildi. En son arkadaşlar, maaş ödenmediğinden dolayı haklı fesih yaptı. Kıdem tazminatı 2 yıl, 3 yıl önce ayrılan arkadaşların daha ödenmedi" dedi.

Son süreçte yaklaşık 90 işçinin istifa ettiğini aktaran Kocabıyık, Bakanlık nezdinde yapılan protokolde ödemelerin 23 Temmuz'da yapılacağının taahhüt edildiğini ancak bu tarihte herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi. Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Bakanımızın da kendisi katılmıştı. Temmuz 23'te herhangi bir ödeme olmadığından dolayı haklı mücadelemizi geçen hafta pazartesi günü Ankara'da başlattık. Yine tekrar bakanlıklarımıza son kez derdimizi anlatmaya gittik. Önünde basın açıklamaları yaptık. Bugün de burada sesimizi farklı noktada duyuralım dedik. Fakat baktık ki herhangi bir gelişme olmadı, olmaya da niyet yok gibi.

Bir de utanmadan firma tarafından arkadaşlara dava açıldı, 'İşimi aksattınız, sizin yüzünüzden üretim yapamadım' diye. Hem maaş vermeyeceksin, hem kıdem tazminatlarını ödemeyeceksin, yeraltına malzeme almayacaksın, bir de bekleyeceksin ki ben bu iş yerinden hayır göreceksin. Böyle bir dünya yok.

Bu firmanın elinden bir an önce alınması lazım ki sadece Eskişehir Mihalıççık'taki değil, Türkiye'deki çeşitli illerdeki işletmelerdeki çalışan arkadaşlar da rahat etsin. Başka kurtuluş yok yani bunun. Bugün yapacağım der, yarın yine aynısını yapar. Çünkü 45 aydır verilen sözlerin hiçbiri yerine gelmedi bu firma tarafından."

Sendika Başkanı Kocabıyık, yarın ailelerin de katılımıyla TBMM'ye yürüyeceklerini belirten Kocabıyık, "Haklı taleplerimizin yerine gelmesi için elimizden gelen neyse yapacağız" dedi.

İŞÇİLER: "MİLYONUN ÜZERİNDE ALACAĞIM VAR, BU İŞİ ÖLENE DEK BIRAKMAYACAĞIZ"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan işçilerden biri, şirkette 2012 yılında çalışmaya başladığını, 2022'de Yıldızlar Holding'in şirketi devralmasının ardından sorunların devam ettiğini belirtti. İşçi, 2024 yılının nisan ayında emekli olduğunu ancak emekli tazminatını alamadığı için çalışmaya devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çalışmaya devam etme sebebim tazminatımı kurtarmak. Milyonun üzerinde alacağım var. Hesaplamadım ama milyonun üzerinde. Yazık, günah. Bu adamın arkasındaki gizli güç kim? Bu adamın arkasındaki gizli güç kim? ya arkadaş, çağır bu adamı, çek kulağından şöyle de 'Arkadaş, sen ne yapıyorsun? Bu adamları niye mağdur ediyorsun'. Bu kadar zor mu? Artık biz direne direne ama devam edeceğiz. Ölene dek bırakmayacağız yani bu işi, ölene dek bırakmayacağız. Kendimizi zincirledik, hepsini yaptık, emniyet gözaltına aldı, bir şekilde tekrar geri döndük. Gidebildiğimiz yere kadar devam ediyoruz."

Yunus Emre Santrali ve maden işletmesinin önemine dikkati çeken işçi, "O tesis orada, Yunus Emre Santrali, Türkiye'nin bir numaralı tesisi, Türkiye'nin yüzde 1,75 elektriğini karşılıyor. Lavar tesisi Türkiye'de bir numara, Avrupa'da sıralamaya giriyor. Ama ne fayda, çalıştırmıyor" ifadelerini kullandı.

İşçi, tesislerin atıl durumda olduğunu savunarak, "Orada tesis yatıyor, milli servet orada yatıyor ya. Yatıyor, yazık günah. Çalıştırsa, Beypazarı, Nallıhan, Çayırhan, Güdül, Ayaş, Ankara'dan gelen olur, çevre illerden gelen olur. Orada 3 bin kişi çalışabilir. Ama ne hikmetse şu an madende inanmasın sadece belki 10 kişi var veya yok" diye konuştu.

İŞÇİLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI: "LÜTFEN BU İŞE EL ATIN"

2010-2025 yılları arasında Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalıştığını belirten bir diğer işçi de şirketin 2022'de devredilmesinin ardından üretimin durma noktasına geldiğini savunarak, şöyle devam etti:

"2022'de bu şirket devrolduğunda geldiği günden beri üretim yapma derdinde değil. Çalışılan galeriler kapandı. İşçiyi çalıştırmadı, ücretsiz izne çıkardı. Ücretsiz izindeyken arkadaşlara 50 bin liralık tazminat davası açtı. Sen ne verdin de 50 bin liralık tazminat davası açıyorsun" dedi. Şirket yönetimine ilişkin şikayetlerinin uzun süredir devam ettiğini belirten işçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Geldiğimiz ilk günden beri hep bu adamla uğraşmaktayız. Bizim çağrımızı çözecek tek bir kişi var: Sayın Cumhurbaşkanı, size sesleniyorum. Lütfen bu işe el atın."

Bakanlıklar nezdinde imzalanan protokole rağmen ödemelerin yapılmadığını savunan işçi, "Söz uçar, imza kalır dedik. İki tane bakanlığın imzası altında eylemi 45 gün önce bitirdik. Hiçbiri denetlemedi. 'Sen ödemeyi yapıyor musun?' veya 'Hazırlığını ayın 23'üne yaptın mı?' diye... Yapılmamış! Hepsi görmedik, duymadık, bilmiyoruz numarasına yatıyorlar" dedi.

"BEN SANA ALIN TERİMİ VERDİM, CİĞERİMİ VERDİM"

İşçi, sağlık sorunları bulunan bir çalışma arkadaşının yaşadığı ekonomik sıkıntılara da işaret ederek, "Göksel Kaya arkadaşımız var, eşi kanser tedavisi görüyor. Aylık 121 bin lira bu adamın ilaç gideri var. Ey Sabahattin! Bu adama da mı acımadın" dedi. Çalışma arkadaşının eşi için ilaç masraflarını karşılamakta zorlandığını belirten işçi, "Adam burada, hastayı, işini bırakmış burada adam! Sen o koltukta nasıl oturuyorsun? Yazık ya! Ben sana alın terimi verdim, alın terimi! Ciğerimi verdim" şeklinde konuştu.

Günlerdir Ankara'da eylem yaptıklarını belirten işçi, "İşçi sefalet içinde. Biz bilmiyor muyuz bu yazın ortasında çocuklarımızla vakit geçirmeyi. 8 gündür meydanlardayız, Meclis'in dibindeyiz. Duyan yok" ifadelerini kullandı.

"İŞÇİ YETİM, ÖKSÜZ, BİZE SAHİP ÇIKAN YOK"

2016-2025 yılları arasında Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalıştığını belirten Sezai Karakaş da işçilerin alacaklarının ödenmediğini belirterek, "9 yıl 7 ay alacağım var. Yani sadece bu benim alacağım sayılmaz, şöyle söyleyeyim, bütün arkadaşlarımızla beraber 580 kişi" dedi.

İşçilerin yaklaşık bir hafta önce Ankara'da eylem başlattığını hatırlatan Karakaş, "İşçi yetim, öksüz! Bize sahip çıkan yok! Kesinlikle yok, biz buna eminiz. Çalışma Bakanlığı'na gittik, yok. Enerji Bakanlığı'na gittik, yok. Artık son çare Millet Meclisi'ne gideceğiz, başka çare yok. Bugün de buradayız, Kuğulu Park'ta. Başka çaremiz kalmadı. Yer yer geziyoruz sesimizi duysunlar diye. Ne bakanlar duyuyor, ne milletvekilleri duyuyor. 600 tane milletvekili var Türkiye Cumhuriyeti'nin gelen 2 kişi, 3 kişi... Onun haricinde yok. Gelenler de İYİ Parti, başka yok. Nerede diğerleri? AK Partisi, MHP'si nerede? Nerede abi, yok! İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, bir haftadır buradayız biz, neredesin abi sen? İşçi Partisi işçi dostu değil misiniz? Demek ki değil kimse" şeklinde konuştu.

Karakaş, şirketin sahip olduğu ruhsatlara ilişkin de "Neden? Demek ki bu adamda bir sıkıntı var, bu adamda bir sıkıntı var ya! Sürekli bu adama ruhsat sahibi veriliyor, ruhsat veriliyor. 2 bin 634 tane ruhsatı varmış bu adamın. Niye veriyorsun abi bu adama? Çalıştırmıyor zaten" ifadelerini kullandı.

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki diğer işletmelerde de benzer sorunlar yaşandığını öne süren Karakaş, şöyle devam etti:

"Eti Gümüş, aynısı! Altın madeni var, bildiğin altın çıkartıyor, en değerli şey değil mi bizim ülkemizdeki? En değerli şey altın. Orada da ödemiyor bu adam, aynısı. Bu adamın bunları elinden alacaksınız, başka çaresi yok. Kayyum atayın abi buraya, atayın kayyumu, işçi sorunu da çözülüyor, para sorunu da çözülüyor, her şey çözülüyor. Buradan son kez çağrımdır: Bakanlar, vekiller, Cumhurbaşkanı, İşçi Partisi Erkan Baş... Gelin abi, bizi görün! Bizim derdimizi görün ya! Siz görmezseniz kim görecek bizi? Kim dinleyecek?"

İŞÇİLERE VATANDAŞTAN DESTEK

İşçilerin basın açıklamasını dinleyen Zehra Seringeç adlı vatandaş, maden işçilerine destek verdi. Seringeç, "Ben de sıradan bir vatandaş olarak, emekli vatandaş olarak diyorum ki; biraz evvel arkadaş 'Yalnızız' dedi ama asla yalnız değiller. Biz de emekliler olarak, vatandaş olarak emekçi madencimizin daima yanındayız. Onlarla birlikteyiz, gönül gönüleyiz, yürek yüreğeyiz. Hiç korkmasınlar, daima Ankaralı olarak yanındayız. Evet, kimseden de korkumuz yok. Benim gibi bir sürü insan var. Hiç korkmayın arkadaşlar, hepimiz sizinle beraberiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA