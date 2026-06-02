Selahattin Demirtaş'ın son hali

Dem Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan siyasetçi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen ve cezaevi idaresi tarafından yeni teslim edilen fotoğrafları kamuoyuyla paylaşan Buldan, Demirtaş'ın güncel durumunu gözler önüne serdi.

"SON ZİYARETİMDE ÇEKTİRDİĞİMİZ FOTOĞRAFLAR"

Son günlerde sosyal medya platformlarında Selahattin Demirtaş'a ait olduğu iddia edilen ve yapay zeka araçlarıyla üretilmiş, gerçeği yansıtmayan bazı görsellerin dolaşıma girmesi üzerine Buldan'dan net bir yalanlama geldi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Demirtaş ile yan yana çektirdikleri iki kareyi paylaşan Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Selahattin Demirtaş’ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğraflar yeni elime ulaştı. Yapay zeka fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar."

TAHLİYE İHTİMALİ SORUSUNA YANIT

Demirtaş'ın tutukluluk süreci ve tahliye beklentilerine ilişkin bir diğer dikkat çekici açıklama ise geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'dan gelmişti. Görüşmenin detaylarını aktaran Çandar, Demirtaş'ın cezaevinde geçirdiği süreye ve tahliye ihtimallerine yönelik, "Bana, '10 yıl yatmakla 15 yıl yatmak arasında hiçbir fark yok' dedi" ifadelerini kamuoyuyla paylaşmıştı.