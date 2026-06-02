Selahattin Demirtaş'ın son hali

4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafları, DEM Partili Pervin Buldan tarafından paylaşıldı. Son dönemde yayılan sahte görsellere dikkat çeken Buldan, kamuoyuna "Yapay zeka fotoğraflarına itibar etmeyin" çağrısında bulundu.

  • Pervin Buldan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti ve yeni fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı.
  • Buldan, Demirtaş'a ait olduğu iddia edilen yapay zeka ürünü görsellerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
  • Demirtaş, Cengiz Çandar'a tahliye ihtimaline ilişkin '10 yıl yatmakla 15 yıl yatmak arasında hiçbir fark yok' dedi.

Dem Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan siyasetçi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen ve cezaevi idaresi tarafından yeni teslim edilen fotoğrafları kamuoyuyla paylaşan Buldan, Demirtaş'ın güncel durumunu gözler önüne serdi.

"SON ZİYARETİMDE ÇEKTİRDİĞİMİZ FOTOĞRAFLAR"

Son günlerde sosyal medya platformlarında Selahattin Demirtaş'a ait olduğu iddia edilen ve yapay zeka araçlarıyla üretilmiş, gerçeği yansıtmayan bazı görsellerin dolaşıma girmesi üzerine Buldan'dan net bir yalanlama geldi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Demirtaş ile yan yana çektirdikleri iki kareyi paylaşan Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Selahattin Demirtaş’ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğraflar yeni elime ulaştı. Yapay zeka fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar."

TAHLİYE İHTİMALİ SORUSUNA YANIT

Demirtaş'ın tutukluluk süreci ve tahliye beklentilerine ilişkin bir diğer dikkat çekici açıklama ise geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'dan gelmişti. Görüşmenin detaylarını aktaran Çandar, Demirtaş'ın cezaevinde geçirdiği süreye ve tahliye ihtimallerine yönelik, "Bana, '10 yıl yatmakla 15 yıl yatmak arasında hiçbir fark yok' dedi" ifadelerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Abdullah Karlıdağ
CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar

Parti grubuna damga vuran an! Kendini tutamayıp ağzını bozdu
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM'in CHP'deki krizle ilgili tavrı belli oldu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

