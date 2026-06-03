Diyarbakır bayramda 400 bin turist ağırladı, 72 ton ciğer kapış kapış gitti

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin rotası bu yıl tarihi kent Diyarbakır oldu. Bayram süresince ziyaretçi akınına uğrayan kentte tarihi ve kültürel mekanlar dolup taşarken, turizm sektörü ve esnaf altın dönemlerinden birini yaşadı. 9 günlük tatil boyunca şehre gelen turist sayısı yüz binleri bulurken, kentin ünlü gastronomisi de büyük bir rekora imza attı.

OTELLERDE TEK BİR BOŞ ODA BİLE KALMADI

9 günlük uzun tatil dönemi, Diyarbakır turizmine cansuyu oldu. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından kente gelen ziyaretçiler nedeniyle konaklama tesislerinde eşine az rastlanır bir yoğunluk yaşandı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, kent genelindeki otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Rezervasyonların günler öncesinden dolmasıyla birlikte şehir, bölgenin en gözde turizm merkezi konumuna yerleşti.

GASTRONOMİ DEVRİ: İLK SORU "CİĞER", İKİNCİ SORU "KABURGA"

Diyarbakır’a gelen turistlerin gezi duraklarının ardından ilk adresi tescilli lezzetlerin sunulduğu restoranlar oldu. Sektör temsilcileri, şehre ayak basan ziyaretçilerin en çok merak ettiği ve talep ettiği lezzetlerin başında ciğer ve kaburganın geldiğini belirtti. Yoğun talep sonucunda 9 günlük bayram tatili boyunca kent genelinde tam 72 ton ciğer satılarak kırılması güç bir rekora imza atıldı.

OCAK BAŞLARINDA UZUN KUYRUKLAR: USTALAR SABAHLADI

Kentin dört bir yanındaki ciğer salonlarında, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar kesintisiz bir mesai yapıldı. Yoğun talep karşısında neye uğradığını şaşıran Diyarbakırlı ciğer ustaları, siparişleri yetiştirebilmek için adeta zamanla yarıştı. İşletme sahipleri, kapılarda metrelerce uzayan kuyruklar oluştuğunu, bayram boyunca yüksek tempoda çalışarak misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.