9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

A Milli Takımımız'ın nihai kadrosu açıklandı. İşte ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı formamızı giyecek 26 oyuncumuz:

KALECİLER

Altay Bayındır - Manchester United

Mert Günok - Fenerbahçe

Uğurcan Çakır - Galatasaray

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray

Çağlar Söyüncü - Fenerbahçe

Eren Elmalı - Galatasaray

Ferdi Kadıoğlu - Brighton

Merih Demiral - Al Ahli

Mert Müldür - Fenerbahçe

Ozan Kabak - Hoffenheim

Samet Akaydin - Çaykur Rizespor

Zeki Çelik - Roma

ORTA SAHA

Hakan Çalhanoğlu - İnter

İsmail Yüksek - Fenerbahçe

Kaan Ayhan - Galatasaray

Orkun Kökçü - Beşiktaş

Salih Özcan - Dortmund

FORVET

Arda Güler - Real Madrid

Barış Alper Yılmaz - Galatasaray

Can Uzun - Frankfurt

Deniz Gül - Porto

Kenan Yıldız - Juventus

Kerem Aktürkoğlu- Fenerbahçe

Oğuz Aydın - Fenerbahçe

Yunus Akgün - Galatasaray

İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe

ÇIKARILAN İSİMLER

Muhammed Şengezer

Ersin Destanoğlu

Atakan Karazor

Ahmetcan Kaplan

Mustafa Eskihellaç

Yusuf Sarı

Yusuf Akçiçek

Aral Şimsir

Demir Ege Tıknaz

TFF'DEN AÇIKLAMA

"A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak."

A MİLLİ TAKIM'IN GRUBU

A Milli Takım; ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda boy gösterecek. Ay-yıldızlılar; ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda kozlarını paylaşacak.