Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Kanye West konserine tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West'in İstanbul'da gerçekleştirdiği dev konsere ilişkin çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Etkinliği sıradan bir eğlence organizasyonu olarak görmediğini belirten Saral, konserde sergilenen sembol ve söylemlerin toplumsal inanç ve medeniyet değerlerine tamamen aykırı olduğunu savunarak sert eleştirilerde bulundu.

"118 BİN GENÇ KÜRESEL BİR GÖSTERİNİN PARÇASI YAPILDI"

Konsere katılan gençlerin sayısına ve içerikteki mesajlara dikkat çeken Oktay Saral, organizasyonun büyüklüğünün ve sahnede yaşananların ciddiyetle analiz edilmesi gerektiğini ifade etti. Saral, "118 bin genç, para vererek inancımıza ve medeniyet değerlerimize aykırı söylem ve sembollerin sergilendiği bir gösterinin parçası hâline getirilmiştir. ‘I am a God’ sözlerinin on binlerce kişi tarafından coşkuyla tekrar edilmesi üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir tablodur" dedi.

MICHÈLE LAMY VE OKÜLTİZM UYARISI

Açıklamasında konserin sadece müzikle sınırlı kalmadığını, arka planında farklı sembolik odakların bulunduğunu öne süren Başdanışman Saral, ünlü tasarımcı Michèle Lamy’nin ismini vererek çarpıcı bir iddiada bulundu. Organizasyonun arka planına işaret eden Saral, "Üstelik okültizm ve karanlık sembollerle anılan Michèle Lamy’nin de bu organizasyonun etrafında yer alması, meselenin yalnızca müzik ve eğlence olmadığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"MUHAFAZAKÂR KESİMİN SESSİZ KALMASI VAHİMDİR"

Kültürel anlamda yaşanan bu duruma toplumun farklı kesimlerinin sessiz kalmasını ve ortak olmasını "düşündürücü" olarak nitelendiren Saral, eleştirilerinin dozunu artırdı. Sahne ışıkları altında gençliğe bir yabancılaşma dayatıldığını savunan Saral, muhafazakâr camianın da bu kültürel kuşatmanın bir parçası hâline gelmesine ve kimsenin bu duruma itiraz etmemesine "vahim" diyerek tepki gösterdi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NA DİKKAT ÇAĞRISI

Açıklamasının son bölümünde devletin ilgili kurumlarına ve Türk gençliğine seslenen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bu tarz küresel organizasyonlar için net bir duruş sergilenmesi çağrısı yaptı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızı, milletimizin manevi ve kültürel hassasiyetlerini ilgilendiren bu tür organizasyonlarda çok daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu milletin evlatları; küresel kültür endüstrisinin yönlendirmelerine değil, kendi medeniyet değerlerine sahip çıkmalıdır."