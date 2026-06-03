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Aziz Yıldırım'dan transfer sözleri: İki ismi de alacağız

Aziz Yıldırım'dan transfer sözleri: İki ismi de alacağız
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Fenerbahçe başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim gündemine dair konuştu. Transferlere değinen Aziz Yıldırım, "İki oyuncuyla görüşüyoruz, İki ismi de alacağız. Son aşamaya geldik. Yarın veya seçimden sonra söyleyebiliriz. Ama iki tane santrfor gelecek'' dedi.

  • Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yönetimini rahatsız etmemek için 8 sene maçlara gitmediğini söyledi.
  • Aziz Yıldırım, Ademola Lookman transferinin yanlış olacağını ve Fenerbahçe'nin ihtiyacının santrfor olduğunu belirtti.
  • Aziz Yıldırım, iki santrfor oyuncusuyla görüştüklerini ve her ikisini de alacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe başkan Adayı Aziz Yıldırım, TV 100'de katıldığı bir canlı yayında seçim gündemine dair özel açıklamalarda bulundu.

"YÖNETİMİ RAHATSIZ ETMEMEK İÇİN MAÇLARA GİTMEDİM"

Başkanlık döneminin ardından maçlara gelmeme sebebini açıklayan Aziz Yıldırım, "Yönetimi rahatsız etmemek için maçlara gitmedim. Takım kötü, ben geldim tribünde oturuyorum. alkış olsa el sallasam insanlar galyana gelecek. Yanlış anlaşılmamalar sebebiyet vermemek için 8 sene maçlara gitmedim. Sadece basket maçına gittim. Gitmememin sebebi onlara zarar vermemekti." dedi.

''LOOKMAN'I İYİ Kİ ALMAMIŞLAR''

Ara transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Ademola Lookman hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Ademola Lookman'ı iyi ki almamışlar. İyi bir oyuncu ama kenar oyuncusu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı santrfor. Lookman'ı da santrfor diye alacaklardı. 40 milyon diyorlardı. Yazık. Futbol aklı olmadığı için yanlış hamle olacaktı." sözlerini sarf etti. 

''İKİ İSMİ DE ALACAĞIZ''

Santrfor transferlerine değinen Yıldırım, "İki oyuncuyla görüşüyoruz, son aşamaya geldik. İki ismi de alacağız. Bu konulara girince oyuncunun fiyatı artıyor. Biri için şu andaki mevcut yönetim rakamı belirlemiş. Kulübüyle ilgili konuşma yapılıyor. Hakan Safi gidip görüşeceğim diyor. Sordum, gelen giden yok dediler. Yarın veya seçimden sonra söyleyebiliriz. Ama iki tane santrfor gelecek.'' şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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