Genç kadın, 4. kattan atladı

İstanbul Esenyurt’ta eşinden ayrıldığını ve çocuklarını göremediğini öne süren bir kadın, bulunduğu binanın 4. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerinin uzun süre dil döktüğü kadın, ikna çabalarına olumsuz yanıt verdi.

4. KATTAN HAVA YASTIĞINA ATLADI

Kendini boşluğa bırakan kadın, itfaiye ekiplerinin aşağıda hazır bulundurduğu hava yastığının üzerine düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

