Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...

Özgür Özel, Meclis’teki grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez’e zehir zemberek tepki gösterdi. Partide uzun yıllardır görev yapan personellerin tazminatsız şekilde işten çıkarılmasına tepki gösteren Özel, bu duruma sessiz kalmayacaklarını belirtti.

"GELMİŞ O İĞRENÇ BIYIKLI"

Konuşmasında sert ifadeler kullanan Özel, "Gelmiş o iğrenç bıyıklı, bu partide 24 yıldır çalışan, hepimize emeği, hizmeti olan canım arkadaşlarımızı tazminatsız çıkarmış. Kamuoyu tepki gösterince 'bir inceleyeceğim' diyor," ifadelerini kullandı.

