A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye hareket eden A Milli Takım, İstanbul Havalimanı'nda bando takımı eşliğinde uğurlandı. Özel uçakla turnuva yolculuğuna başlayan ay-yıldızlılarda futbolcuların tercih ettiği tek tip kombinler de dikkat çeken detaylardan biri oldu.
- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası için özel uçakla ABD'ye hareket etti.
- Futbolcuların uğurlama töreninde tek tip kombin giymesi sosyal medyada gündem oldu.
- A Milli Takım, D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, özel uçakla ABD'ye hareket etti. İstanbul Havalimanı'ndaki uğurlama töreninde bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde yolcu edilen ay-yıldızlılarda, futbolcuların tercih ettiği tek tip kombin de dikkat çekti.
DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU BAŞLADI
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Futbol Takımı, turnuva için ABD'ye gitti. Ay-yıldızlı ekip, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden otobüsle ayrılarak İstanbul Havalimanı'na geçti. Milli takım kafilesi, burada kendileri için hazırlanan özel uçakla ABD'ye hareket etti.
BANDO TAKIMIYLA UĞURLANDILAR
İstanbul Havalimanı Jetex İstanbul Terminali'nde düzenlenen uğurlama sırasında renkli anlar yaşandı. Bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde terminale gelen milli futbolcular ve teknik heyet, taraftarların da ilgisiyle karşılaştı. Dünya Kupası heyecanı daha yolculuk başlamadan hissedildi.
TEK TİP KOMBİNLER GÜNDEM OLDU
Uğurlama töreninde en çok dikkat çeken detaylardan biri ise futbolcuların kıyafet tercihi oldu. A Milli Takım kafilesindeki isimlerin aynı kombinlerle seyahat etmesi futbolseverlerin gözünden kaçmadı. Futbolcuların uyumlu görüntüsü kısa sürede ilgi çekerken, bu detay sosyal medyada da geniş yankı buldu.
HEDEF DÜNYA KUPASI'NDA TARİH YAZMAK
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, turnuvada başarılı sonuçlar alarak uzun yıllar sonra Dünya Kupası'nda önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor.
