Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'deki bilboardlara asıldı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için verdiği "mutlak butlan" (geçersizlik) kararının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna döndü. Bu kararla birlikte Kılıçdaroğlu yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini açıkladı.
KILIÇDAROĞLU'NUN AFİŞLERİ DÖRT BİR YANA ASILDI
Gelişmelerin ardından Tunceli'deki birçok cadde ve sokakta bulunan bilboardlar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının yer aldığı afişlerle donatıldı.
