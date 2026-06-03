Düğün hazırlığındaki fenomen gelin adayı Hanife'den ayrılık haberi geldi: Bikinili paylaşımı olay oldu

Türkiye’nin katıldığı televizyon programlarındaki ekran macerasıyla tanıdığı, ardından aldığı başörtüsünü çıkarma kararı, evliliği ve boşanmasıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen gelin adayı Hanife Gürdal, özel hayatında bir kez daha hüsrana uğradı.

Kemal Ayvaz ile olan evliliğini tek celsede bitirdikten sonra uzun süre yalnız kalan ve geçtiğimiz haftalarda aşk orucunu bozan ünlü fenomenin evlilik hayalleri suya düştü.

GELİNLİK DENİYORDU, FOTOĞRAFLARI BİR GECEDE SİLDİ

Gönlünü kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan Okan Kurt'a kaptıran Hanife Gürdal, sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Nikah masasına oturmak için hızlıca hazırlıklara başlayan ve gelinlik provalarından kareleri bile beğeniye sunan Gürdal'ın ilişkisinde beklenmedik bir kriz baş gösterdi. Yaşanan krizin ardından ünlü fenomen, sevgilisiyle olan tüm romantik fotoğraflarını ve aşk paylaşımlarını profillerinden tamamen temizledi.

TATİLDEN BİKİNİLİ POZLAR VE İMALI MESAJLAR

Ayrılık iddialarını doğrulayan hamlenin ardından soluğu tatilde alan Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından peş peşe bikinili fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafların altına eklediği metinlerle eski sevgilisine göndermelerde bulunan ünlü fenomen, ayrılığın arkasında "yalan" olduğunu ima eden ifadeler kullandı.

Gürdal, "Beni tanıyorsan bana yalan söylendiğinde beni tamamen kaybedeceğini bilirsin. Eğer beni tanıyorsan dışarıya yansıttığımdan çok farklı olduğumu bilirsin. Ve eğer beni tanıyorsan öfkemden değil sessizliğimden korkman gerektiğini bilirsin." diye yazdı.

"BİN GECE ÇABALAYIP BİR GECEDE GİDERİM"

İlişkiyi kurtarmak için çok çaba sarf ettiğini ancak bir gecede bağları kopardığını vurgulayan Gürdal, açıklamasını adeta bir manifesto niteliğindeki şu sözlerle noktaladı: "Eğer beni tanıyorsan gitmemek için bin gece çabalayıp bir gecede gideceğimi bilirsin."

Evlilik teklifinden kısa süre gelen bu ani ve sitem dolu ayrılık, ünlü fenomenin geniş hayran kitlesi arasında büyük bir merak konusu olurken, Okan Kurt cephesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com