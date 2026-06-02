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Ersun Yanal'dan Süper Lig'e geri dönüş sinyali

Ersun Yanal'dan Süper Lig'e geri dönüş sinyali
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Son olarak 1. Lig'de mücadele eden Amedspor'u çalıştıran Ersun Yanal, son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Paylaşımında futbola duyduğu özlemi dile getiren Ersun Yanal, yeniden Süper Lig'e dönmeye yeşil ışık yaktı.

  • Ersun Yanal, sosyal medyadan yayımladığı videoda Süper Lig'e dönüş sinyali verdi.
  • Yanal, paylaşımında futbola özlem duyduğunu ve yakın zamanda bu tutkuya geri döneceğini belirtti.
  • Yanal'ın adı, eski kulübü Fenerbahçe ve diğer Süper Lig ekipleriyle anılmaya başlandı.

Son olarak Amedspor'u çalıştıran ve bir süredir takım yönetmeyen tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal, futbol camiasında heyecan yaratan bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Yanal, yeşil sahalara ve Süper Lig’e geri döneceğinin güçlü sinyallerini verdi.

''FUTBOLA KARŞI DURMAK İMKANSIZ''

Yaptığı paylaşımda futbola duyduğu özlemi dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Hayatın bir noktasından sonra bazı şeylerin sadece bir iş olmadığını, karakterinizin bir parçasına dönüştüğünü çok net anlıyorsunuz. Futbol da benim için tam olarak böyle. Ne kadar uzak kalırsanız kalın ya da ne kadar bu işten ayrı kalırsanız kalın fark etmiyor; bir süre sonra sizi öyle bir içine çekiyor ki karşı durmak imkansız hale geliyor. Yakın zamanda bu tutkuya yeniden dönmek benim için çok güzel olacak." ifadelerini kullandı. 

ROTASI YENİDEN SÜPER LİG Mİ?

Fenerbahçe'yi son şampiyonluğuna ulaştıran teknik adam olarak hafızalarda yer edinen Ersun Yanal'ın bu sözleri, futbol kulislerini hareketlendirdi. Deneyimli teknik adamın adının eski kulübüyle ve Süper Lig'in diğer ekipleriyle anılmaya başlaması, yeniden en üst ligde görev alacağı yönündeki iddiaları oldukça güçlendirdi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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