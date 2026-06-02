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Bizim Çocuklar'ı Dünya Kupası'na uğurlayan konvoy dünya basınında

Bizim Çocuklar'ı Dünya Kupası'na uğurlayan konvoy dünya basınında
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlanırken yerli otomobil TOGG'lardan oluşan özel bir konvoy oluşturuldu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı'ndan çıkış yapan milliler, bu özel TOGG konvoyu eşliğinde İstanbul Havalimanı'na hareket etti. Bu tarihi anlar dünya basınında da geniş yer buldu. İşte detaylar...

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'ye seyahat eden A Milli Futbol Takımımız, İstanbul’da hafızalardan silinmeyecek, tarihi bir törenle uğurlandı. 

RİVA'DAN HAVALİMANINA GÖRKEMLİ KORTEJ

Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı’ndan çıkış yapan millilerin otobüsüne, tamamen yerli üretim Togg araçlarından oluşan özel bir kortej rehberlik etti. İstanbul Havalimanı’na kadar süren yolculuk boyunca Togg konvoyu hem yollardaki vatandaşlardan büyük ilgi gördü hem de görsel bir şölene imza attı. 

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

İstanbul’da yaşanan bu sıra dışı ve gurur dolu anlar, sadece Türkiye’de değil, uluslararası spor medyasında da birinci sıraya yerleşti. Dünyanın önde gelen spor yayıncıları, bu anların görüntülerini manşetlerine taşıdı. 

İşte atılan manşetler:

ESPN: ''Türk Milli Takımı'na inanılmaz bir uğurlama.''

CBS:''Türkiye Milli Takımı inanılmaz bir konvoyla karşılandı.''

DAZN:''Türk Milli Takımı'na görkemli bir kortej.''

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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