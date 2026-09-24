Gören dönüp bir daha baktı! Dubai'deki galeride servet yatıyor

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Dubai'deki bir otomobil galerisinde bulunan spor otomobiller görüntülendi. Galeride farklı marka ve modellerde çok sayıda lüks araç yer alırken, otomobillerin göz alıcı tasarımları dikkat çekti.

LÜKS OTOMOBİLLER AYNI GALERİDE

Galeride sergilenen spor otomobiller arasında yüksek performanslı ve dikkat çekici modeller bulunuyor. Yeni sahiplerini bekleyen araçların yan yana görüntülenmesi, Dubai'deki lüks otomobil kültürünün boyutunu da gözler önüne serdi.