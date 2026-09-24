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Gören dönüp bir daha baktı! Dubai'deki galeride servet yatıyor

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Gören dönüp bir daha baktı! Dubai'deki galeride servet yatıyor Haber Videosunu İzle
Gören dönüp bir daha baktı! Dubai'deki galeride servet yatıyor
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Dünyada süper lüks otomobilleriyle öne çıkan şehirlerden Dubai'den dikkat çeken görüntüler geldi. Bir otomobil galerisinde sergilenen birbirinden lüks spor otomobiller, yeni sahiplerini bekliyor.

Dubai'deki bir otomobil galerisinde bulunan spor otomobiller görüntülendi. Galeride farklı marka ve modellerde çok sayıda lüks araç yer alırken, otomobillerin göz alıcı tasarımları dikkat çekti.

LÜKS OTOMOBİLLER AYNI GALERİDE

Galeride sergilenen spor otomobiller arasında yüksek performanslı ve dikkat çekici modeller bulunuyor. Yeni sahiplerini bekleyen araçların yan yana görüntülenmesi, Dubai'deki lüks otomobil kültürünün boyutunu da gözler önüne serdi.

Fatih Kayalı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Arabaların tozunu alacak eleman lazımdır belki…

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Dubai’ye uçak parasını denkleştireyim , hemen geliyorum..

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