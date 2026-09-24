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Zelenski'den Rus gazetecinin ısrarlı sorusuna küfürlü yanıt: Füzeyle...

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Zelenski'den Rus gazetecinin ısrarlı sorusuna küfürlü yanıt: Füzeyle... Haber Videosunu İzle
Zelenski'den Rus gazetecinin ısrarlı sorusuna küfürlü yanıt: Füzeyle...
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus gazetecilerin ısrarla yönelttiği "Moskova'ya ne zaman geleceksiniz?" sorusuna küfürlü bir ifadeyle "Füzeyle..." yanıtını verdi. Zelenski'nin sözlerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Düzmece Dmitri göndermesiyle sert karşılık verdi.

  • Zelenski, New York'ta Rus devlet medyası Vesti'den bir gazetecinin "Moskova'ya ne zaman geleceksiniz?" sorusuna Rusça "Füzeyle..." yanıtını verdi ve ardından küfürlü bir ifade kullandı.
  • Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Zelenski'yi Düzmece Dmitri'ye benzeterek küllerinin bir topa doldurulup Polonya yönüne ateşlendiğini söyledi.
  • Zelenski'nin yanıtı, Moskova'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik olası liderler görüşmesinin Rusya'nın başkentinde yapılabileceğine ilişkin açıklamalarının ardından geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rus gazeteciler arasında New York'ta dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Zelenski, beraberindeki heyet ve güvenlik görevlileriyle ilerlediği sırada Rus devlet medyası Vesti'den bir gazeteci tarafından Moskova'ya gidip gitmeyeceği konusunda sıkıştırıldı.

AYNI SORUYU ISRARLA YÖNELTTİ

Rus gazeteci, Zelenski'ye birkaç kez "Moskova'ya ne zaman geleceksiniz?" diye seslendi. Zelenski başlangıçta sorulara karşılık vermeden yoluna devam etti.

Ancak soru tekrarlanınca Ukrayna lideri kısa ve sert bir yanıt verdi.

"FÜZEYLE..."

Zelenski, Rusça olarak "Füzeyle..." yanıtını verdi ve ardından küfürlü bir ifade kullandı. Rus ve Ukrayna basınında yer alan haberlerde de söz konusu yanıt aynı şekilde aktarıldı.

Zelenski'nin çıkışı, Moskova'nın daha önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik olası liderler görüşmesinin Rusya'nın başkentinde yapılabileceğine ilişkin açıklamalarının ardından geldi. Ukrayna tarafı ise daha önce Moskova'da gerçekleştirilecek bir liderler görüşmesine sıcak bakmadığını açıklamıştı.

ZAHAROVA'DAN "DÜZMECE DMİTRİ" GÖNDERMESİ

Zelenski'nin sözlerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan yanıt geldi. Zaharova, Ukrayna liderini Rusya'daki Karışıklık Dönemi'nin tartışmalı figürlerinden Düzmece Dmitri'ye benzeterek, "Görünüşe göre Zelenski, küllerinin bir topa doldurulup Polonya yönüne ateşlendiği Düzmece Dmitri'nin kaderinin kendisini beklemesinden korkuyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca Zelenski'nin yanıtının sonunda kullandığı küfürlü ifadeye gönderme yaparak, "Bu arada Zelenski, sonunda kendisini de tanıttı; böylece kiminle muhatap olduklarını bilsinler" dedi.

Kaynak: Haberler.com
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